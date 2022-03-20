محللون: معركة كييف قد تكون شبيهة بتحرير الموصل والأكبر منذ 80 عاما 

تبلغ مساحة مدينة كييف عاصمة أوكرانيا 325 ميلًا مربعًا ولا يزال هناك ما يقرب من مليوني شخص في المدينة بعد عمليات إجلاء واسعة النطاق للنساء والأطفال. ويقول محللون عسكريون إن الاستيلاء عليها يتطلب صراعًا عنيفًا وداميًا يمكن أن يكون أكبر معركة حضرية في العالم منذ 80 عامًا وفقا، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقال ديفيد كيلكولين الجنرال المتقاعد في الجيش الأسترالي، الذي درس القتال في المناطق الحضرية: "ما ننظر إليه في كييف سيقزم أي شيء رأيناه منذ الحرب العالمية الثانية".

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وللمقارنة، كانت إحدى أكبر المعارك الحضرية هذا القرن هي حصار الموصل في العراق الذي دام تسعة أشهر بين عامي 2016 و 2017 للإطاحة بتنظيم داعش. وتغطي الموصل 70 ميلاً مربعاً وكان عدد سكانها في زمن الحرب حوالي 750.000 شخص وهو جزء بسيط من الأرقام في كييف، حيث كان عدد سكان العاصمة قبل الحرب 3.6 مليون.

من جانبه، قال الضابط تيتيانا تشورنوفول قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات العاملة في ضواحي المدينة: "لا يوجد حديث عن استسلام كييف، كل شيء يسير بشكل أفضل بكثير مما كنا نظن".

والبيئة الحضرية تكون أكثر ملائمة للأفخاخ والكمائن والمدافعين ذوي التسليح الخفيف والمتحركين ضد الجيش النظامي.

من جهتهم، الروس لديهم قوة هائلة، ويعتمدون على أعداد القوات الكبيرة والمتفوقة، ولديهم أسلحة قوية ولكن أقل قدرة على الحركة. وتتحرك الدبابات الروسية بشكل منهجي في أعمدة طويلة عبر البلدات الصغيرة خارج كييف ، ونادرًا ما تبتعد عن الطرق. وفي بعض الأحيان ، تسبب المركبات اختناقات مرورية هائلة.

وقال مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في معهد CNA، وهو معهد أبحاث في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، إنهم يتقدمون في في ضواحي كييف، مما قد يوحي بوجود خطط لتطويق العاصمة الأوكرانية.

وعادة ما يكون لدى المدن الحديثة مخزون محدود من المواد الغذائية، حيث تعتمد متاجر البقالة على عمليات التسليم المنتظمة وكييف ليست استثناءً. ولتطويق الأخيرة بالكامل، يجب على الروس الانخراط في عدة معارك أخرى في الضواحي.

لكن من المرجح ألا يبدأ النقص الحاد في الغذاء في كييف إلا بعد شهر على الأقل ، بحسب المراقبين.