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تركيا: روسيا وأوكرانيا على وشك الاتفاق على قضايا هامة

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Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu meets with his counterparts from Russia Sergei Lavrov and from Ukraine Dmytro Kuleba in Antalya, Turkey March 10, 2022. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
محادثات تركية روسية أوكرانية سابقة - أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

تركيا: روسيا وأوكرانيا على وشك الاتفاق على قضايا هامة

أنقرة أعلنت استعدادها لمواصلة المسار التفاوضي مع روسيا لوقف هجومها في أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لصحيفة "حريت"، اليوم الأحد، إن روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا "المهمة" وأوشكتا على الاتفاق على بعض الموضوعات.

وعبر جاويش أوغلو عن أمله في إعلان وقف لإطلاق النار إذا لم يتراجع الجانبان عن التقدم الذي حققاه نحو التوصل إلى اتفاق.

وكان وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا أكد الخميس أن بلاده مستعدة لمواصلة المسار التفاوضي مع روسيا لوقف هجومها في أوكرانيا الذي بدأ نهاية فبراير الماضي.

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وقال أثناء لقائه مع نظيره التركي في مدينة لفيف، نعمل على ترتيب لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي في تركيا.

كما نشر تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، عبر فيها عن امتنانه للجهود الدبلوماسية التركية المستمرة لوضع حد للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وكانت قناة (تي.آر.تي) التلفزيونية التركية، ذكرت أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث تطورات الحرب في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي.

وقالت إن أردوغان أبلغ بوتين استعداد بلاده استضافة قمة له مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة.

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