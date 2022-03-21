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إعلان لطالبان يمثل إشارة واضحة لعودة الفتيات إلى المدرسة

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Hadia, 10, a 4th grade primary school student, solves a mathematical equation on a whiteboard in a classroom in Kabul, Afghanistan, October 26, 2021. The hardline Islamist Taliban movement, which stormed to power earlier this year after ousting the Western-backed government, has allowed all boys and younger girls back to class, but has not let girls attend secondary school. I'm in the 4th grade. I want to be a doctor, but if in two years' time I am not be allowed to continue my studies like my sister, I won't be able to fulfil my dream, said Hadia. That already scares me. REUTERS/Zohra Bensemra SEARCH BENSEMRA EDUCATION FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES
طفلة في إحدى مدارس كابل في أكتوبر الماضي
أفغانستان وطالبان

إعلان لطالبان يمثل إشارة واضحة لعودة الفتيات إلى المدرسة

بيان من وزارة التعليم في حكومة طالبان قال إن جميع الفصول سوف تفتح يوم الأربعاء وشدد على أن "الدولة ملتزمة بحق جميع مواطنيها في التعليم"

كابل – أسوشييتد برس

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أعلنت وزارة التعليم في حكومة حركة طالبان اليوم الاثنين أن المدارس سوف تفتح أبوابها أمام جميع الطلاب في أفغانستان هذا الأسبوع، في أوضح إشارة حتى الآن على أن الفتيات سوف يسمح لهن بالعودة للدراسة.

وحُرمت الفتيات من التعليم بعد الصف السادس منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي. وظل المجتمع الدولي يحث بصرامة طالبان على السماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة.

في وقت سابق من العام الجاري، فتحت طالبان الجامعات أمام النساء إلا أنه تم الفصل بين الجنسين في الفصول الدراسية.

فتيات في إحدى مدارس كابل في أكتوبر الماضي
فتيات في إحدى مدارس كابل في أكتوبر الماضي

كما وعدت حركة طالبان بأن الفتيات سوف يسمح لهن أيضاً بالعودة الفصول في جميع الصفوف الدراسية في أعقاب العام الأفغاني الجديد الذي كان يحتفل به يوم الاثنين.

وقال البيان إن جميع الفصول سوف تفتح يوم الأربعاء. لم يشر بيان الوزارة بشكل خاص إلى الفتيات لكنه قال إن "وزارة التعليم تؤكد على أن الدولة ملتزمة بحق جميع مواطنيها في التعليم".

أضاف البيان أن الوزارة أيضاً "تعمل جاهدة لإزالة كافة أنواع التمييز"، دون أن تخوض في التفاصيل. وتحث الوزارة المواطنين أن يرسلوا أطفالهم إلى المدارس العادية أو المدارس الدينية.

ولم تفرض طالبان قيوداً على أنواع المقررات الدراسية التي يمكن للنساء الجامعيات الالتحاق بها. لكن الموسيقى التي سبق تدريسها لم تعد متوفرة.

عندما كان طالبان في السلطة المرة السابقة في تسعينيات القرن الماضي، كانت الموسيقى محظورة، والفتيات محرومات من التعليم، والنساء غير مسموح لهن بالعمل ومطالبات بارتداء البرقع.

في عام 2001، أطاح تحالف بقيادة الولايات المتحدة بحكم حركة طالبان. وبعد عودتها للسلطة في أغسطس 2021 إثر الانسحاب الأميركي من أفغانستان، شاهد المجتمع الدولي المتوتر حركة طالبان وهي ترسل النساء للمنازل من العمل وتغلق الجامعات العامة في أنحاء البلاد باستثناء 10 ولايات فقط.

فتيات في إحدى مدارس كابل في أكتوبر الماضي
فتيات في إحدى مدارس كابل في أكتوبر الماضي
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ولم تفرض طالبان البرقع مرة أخرى، إلا أن النساء مطالبات بارتداء الحجاب.

وسمحت حركة طالبان كذلك للنساء بالعودة للعمل في وزارتي الصحة والتعليم، وفي مطار كابل الدولي، حيث يعملن في مراقبة جوازات السفر والجمارك.

كما عادت النساء للعمل في القطاع الخاص وفي منظمات الإغاثة غير الحكومية. ولكن في الوزارات الأخرى، لم تعد النساء إلى العمل.

من المقرر أن يكثف برنامج الغذاء العالمي برنامج وجباته المدرسية ويسمح بتقديم مساعدة نقدية للفتيات في المدارس الثانوية لتشجيعهن على مواصلة الدراسة.

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