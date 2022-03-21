الكرملين يحذر دول الناتو من التدخل في أوكرانيا

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد، ودعا الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها، لكي تظهر كييف توجها أكثر إيجابية في المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين في مكالمة هاتفية إنه لا يزال يتعين إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وحذر الكرملين دول الناتو من التدخل في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي، قال ليل الأحد، إنه تحدث إلى الكنيست والحكومة في إسرائيل من أجل تسريع المحادثات مع روسيا، ورجّح أن تكون القدس مكانا لهذه المحادثات بين كييف وموسكو.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط، فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية واستئصال من وصفتهم بالقوميين الخطيرين.

وتبدي القوات الأوكرانية مقاومة شديدة وفرض الغرب عقوبات ضخمة على موسكو في محاولة لإجبارها على سحب قواتها.