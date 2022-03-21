دبلوماسي يوناني: الرعب الذي عشته بماريوبول أشبه بما حدث بستالينغراد وحلب

قارن دبلوماسي يوناني بقي في ماريوبول الأوكرانية خلال القصف الروسي ووصل إلى أثينا الأحد، الدمار الذي لحق بالمدينة بذلك الذي شوهد بستالينغراد وحلب.

ودعا القنصل اليوناني العام في ماريوبول مانوليس أندرولاكيس بعد عودته إلى أثينا حيث استُقبل كبطل في اليونان، الناس إلى "توحيد أصواتهم للمطالبة بهدنة ووقف لإطلاق النار".





أشخاص تم إجلاؤهم من ماريوبول في مركز تسجيل للنازحين بمدينة زاباروجيا شمال غربي أوكرانيا (أرشيفية من فرانس برس) من مستشفى الأطفال في ماريوبول يوم 9 مارس (رويترز) مبنى مدمر من ماريوبول الأوكرانية

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وقال أمام الصحافيين في المطار "ستُدرج ماريوبول في قائمة مدن دمرتها الحرب تماما، مثل غيرنيكا وستالينغراد وغروزني وحلب".

وكان أندرولاكيس نظم العديد من عمليات الإجلاء الناجحة لمغتربين يونانيين قبل مغادرته المدينة الثلاثاء.

وقال "حاولنا إنقاذ أكبر عدد ممكن من المغتربين" مضيفا أن "الأبطال هم الأشخاص الذين بقوا هناك وسيحاولون بدء حياتهم من الصفر".

وروى "في الوقت الراهن، يتعرض المدنيون للقصف بشكل أعمى" مشيرا إلى أنه رأى أطرافا بشرية منتشرة في المدينة.

وأعلنت أثينا الشهر الماضي أن حوالى عشرة أشخاص من الأقلية اليونانية البالغ عددها 100 ألف قتلوا منذ بداية الغزو الروسي.

ويعود تاريخ الأقلية اليونانية في أوكرانيا إلى القرن الثامن عشر.