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تحطم طائرة على متنها 133 شخصا جنوب غربي الصين

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إدارة الطيران المدني في الصين
إدارة الطيران المدني في الصين

تحطم طائرة على متنها 133 شخصا جنوب غربي الصين

الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما تسبب بحريق جبلي

العربية.نت، وكالات

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تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين على متنها 133 شخصاً الإثنين في جنوب غرب الصين، على ما نقل التلفزيون العام بدون إعلان حصيلة في الوقت الحاضر.

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" أن الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما تسبب بحريق جبلي، مشيرة إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

وقالت وسائل إعلام صينية، إن طائرة الركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين ووقع الحادث في جوانجشي.

وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهور دخان كثيف من جسم الطائرة، وهي بين الجبال، بعد الاصطدام الذي تسبب بحريق جبلي، وفقا لمصادر صينية. ويظهر الفيديو المرفق اللحظات الاولى لتحطم الطائرة.

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