تحطم طائرة على متنها 133 شخصا جنوب غربي الصين

تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين على متنها 133 شخصاً الإثنين في جنوب غرب الصين، على ما نقل التلفزيون العام بدون إعلان حصيلة في الوقت الحاضر.

【Crash site】A Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from China Eastern Airlines had an accident in Teng County, Guangxi and then triggered a mountain fire. At present, the rescue team has gathered, the casualties are still unknown. pic.twitter.com/udlT6qqKWZ — 豆腐Toufu.exe🀄️ (@y1499003) March 21, 2022

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" أن الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما تسبب بحريق جبلي، مشيرة إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

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وقالت وسائل إعلام صينية، إن طائرة الركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين ووقع الحادث في جوانجشي.

Breaking News: A China Eastern Airlines' Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from Kunming to Guangzhou was involved in an "accident" in Wuzhou, Guangxi Province, said the local authorities. Rescue teams are racing to the scene, and the casualties are unknown. pic.twitter.com/SugtxBmgVt — ေပါက္ေဖာ္胞波 (@PaukphawChina) March 21, 2022

وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهور دخان كثيف من جسم الطائرة، وهي بين الجبال، بعد الاصطدام الذي تسبب بحريق جبلي، وفقا لمصادر صينية. ويظهر الفيديو المرفق اللحظات الاولى لتحطم الطائرة.