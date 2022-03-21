قتلى بقصف روسي على مركز تجاري في كييف.. ومهلة لمغادرة ماريوبول بدون أسلحة

تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ26، اليوم الاثنين، فيما يستمر القصف الروسي على المدن الأوكرانية، فيما سمحت وزارة الدفاع الروسية بمهلة حتى ظهر اليوم للسماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة.

وميدانيا، قُتل 4 أشخاص على الأقلّ في كييف جرّاء قصف شنّه الجيش الروسي على مركز تجاري، مساء الأحد، وفق ما أعلن رئيس البلديّة فيتالي كليتشكو.

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وكان انفجار ضخم هزّ المدينة خلال الهجوم، وشوهدت نيران بين أنقاض مركز "ريتروفيل" التجاري، حسب صحافيّين في وكالة "فرانس برس".



من الدمار في أوكرانيا دمار في مساكن مدنية بأوكرانيا جراء العمليات العسكرية

من جهتها قالت خدمات الطوارئ على "فيسبوك" إنّ قصفا تسبّب باندلاع حريق في طبقات عدّة من المركز التجاري الواقع في منطقة بوديلسكي بشمال غرب المدينة وباندلاع النار في آليّات عدّة.

ونشرت خدمات الطورائ صور التقطتها كاميرا مراقبة تظهر انفجارا هائلا وسحابة على شكل فطر، وأعقبت ذلك سلسلة انفجارات صغيرة.

وانتشل رجال الإطفاء من بين أنقاض المبنى رجلا واحدا على الأقلّ مغطّى بالغبار، حسب صور فيديو أخرى نشرتها خدمات الطوارئ.

وطوّق جنود الموقع وأمروا الصحافيّين بالتراجع، مشيرين إلى الخطر الذي تُمثّله ذخائر غير منفجرة، من دون أن يعطوا مزيدا من التفاصيل.

وقال سكّان يعيشون في مبنى مجاور تحطّمت نوافذه بسبب الانفجار، إنّهم شاهدوا قبل أيّام عدّة قاذفة صواريخ متحرّكة قرب المركز التجاري.

وتعرّضت كييف لسلسلة هجمات الأسبوع الماضي، بما في ذلك هجوم على مبنى سكني الأحد خلّف خمسة جرحى.

ودعت الدفاع الروسية، مساء الأحد، القوات الأوكرانية في ماريوبول لتسليم الأسلحة مقابل ممر آمن لها، كما أمهلتها حتى صباح الاثنين للاستسلام وتسليم المدينة، فيما رفضت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، التهديد الروسي بضرورة إلقاء السلاح في مدينة ماريبول وأكدت أن الاستسلام مستبعد جدا، و أن أوكرانيا أبلغت الجانب الروسي بهذا الأمر.

وقال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، في إفادة وزعتها وزارة الدفاع: "ألقوا أسلحتكم" في إشارة إلى القوميين الأوكرانيين. وأضاف: "كارثة إنسانية مروعة تحدث... كل من يلقون أسلحتهم نضمن لهم ممراً آمناً إلى خارج ماريوبول". وتابع المسؤول الدفاعي الروسي أن الممرات الإنسانية من ماريوبول سوف تُفتح الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت غرينتش) في 21 مارس.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن أوكرانيا أمامها حتى الساعات الأولى من صباح 21 مارس للرد على طلب تسليم ماريوبول.

كما دعت روسيا الأمم المتحدة والصليب الأحمر للإشراف على خروج قوات أوكرانيا من ماريوبول.