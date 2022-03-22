أوكرانيا: تركيزنا على ماريوبول.. ولا اتفاقيات جديدة مع الروس

في إطار الجهود الدولية لفتح ممرات إنسانية وإجلاء المدنيين، أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، عن أن جهودها لنقل الناس من البلدات والمدن تتركز على مدينة ماريوبول.

وأكدت عدم وجود أي اتفاقيات جديدة مع روسيا للسماح بممرات آمنة.

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وقالت نائبة رئيس الوزراء، إرينا فيريشتشوك، إن جهود بلادها تركز هذه الفترة على عمليات الإجلاء من ماريوبول.

لا اتفاقيات جديدة

كما كشفت عن عدد من الأماكن التي سيتم من خلالها إجلاء المدنيين بالحافلات.

ولم تكن ماريوبول ضمن الأماكن المعلن عنها، كما لم تأت أيضا على ذكر أي اتفاقيات جديدة مع موسكو بشأن فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.

وقد خطفت ماريوبول المدينة الأوكرانية الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 430 ألف نسمة، الأضواء خلال الأيام الماضية، بسبب ما تعرّضت له من قصف روسي عنيف.

ودخلتها القوات الروسية وحلفاؤها مساء الجمعة.

في حين، توصل طرفا النزاع إلى اتفاق بشأن فتح 8 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات والمدن المحاصرة لم يشمل مدينة ماريوبول، وسط جهود لتوصيل الإمدادات الإنسانية دون جدوى.

مفاوضات للممرات

يذكر أنه ومنذ 28 فبراير الماضي، انطلقت المباحثات بين الجانبين، فعقدت أول جلسة على الحدود البيلاروسية، والثانية والثالثة على الحدود الأوكرانية البولندية، فيما أطلقت الرابعة عبر الفيديو.

إلا أن تلك الجلسات لم تفضِ حتى الساعة إلا إلى وقف إطلاق نار مؤقت، وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في بعض المدن، دون أن تصل إلى توافقات تفضي لحل سياسي بين الطرفين.

لاسيما أن موسكو تتمسك بنزع السلاح الأوكراني، وجعل كييف بلدا محايدا، بعيدا عن الانضمام إلى تكتلات غربية، من ضمنها الاتحاد الأوروبي وبالأخص "الناتو"، الذي تعتبره خطا أحمر.

فيما تتمسك كييف بمسألة الانضمام للاتحاد، وخروج القوات الروسية من كافة الأراضي الأوكرانية، والحفاظ على وحدة وسيادة البلاد.