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إدانة المعارض الروسي نافالني بتهم احتيال جديدة

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أليكسي نافالني (أرشيفية من فرانس برس)
أليكسي نافالني (أرشيفية من فرانس برس)

إدانة المعارض الروسي نافالني بتهم احتيال جديدة

دبي - العربية.نت

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دانت محكمة روسية الثلاثاء المعارض البارز، أليكسي نافالني، بتهم احتيال ما يعني احتمال فرض عقوبة سجن جديدة بحقه، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

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واعتبرت القاضية مرغريتا كوتوفا أن "نافالني ارتكب احتيالا، سرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة"، بحسب مراسل فرانس برس الذي حضر الجلسة التي أجريت في مجمع السجن الذي يعتقل فيه نافالي قرب موسكو.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على نافالني العام الماضي بعد عودته إلى روسيا قادما من ألمانيا، حيث كان يُعالج من هجوم بغاز أعصاب قاتل.

وألقى المعارض الروسي باللوم على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الهجوم وقال إن التهم الموجهة إليه ملفقة.

في الأثناء، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وروسيا عضو فيها، إنه يجب إطلاق سراح نافالني خوفًا على حياته. لكن روسيا ردت بأن دعوة المحكمة الأوروبية "غير قانونية".

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