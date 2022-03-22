الصين: سنرد على قيود التأشيرات الأميركية

هددت الصين الولايات المتحدة بإجراءات مضادة لفرضها عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين، ووصفت وزارة الخارجية الصينية واشنطن بأنها "المنتهك الرئيس لحقوق الإنسان في العالم".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحافية الثلاثاء أن الصين ستتخذ إجراءات ردا على قيود التأشيرات الأميركية المفروضة على عدد من المسؤولين الصينيين.

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كما قال "نحث الولايات المتحدة على رفع ما يسمى بالعقوبات المفروضة على المسؤولين الصينيين على الفور، وإلا فإن الصين ستتخذ بالتأكيد إجراءات مماثلة".

وشدد على أن وضع حقوق الإنسان في الصين اليوم "في أفضل مستوى في التاريخ"، داعيا الولايات المتحدة إلى التوقف عن "تشويه سمعة" الصين وممارسة الضغط عليها.

كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد وسّعت حظر السفر إلى الولايات المتحدة المفروض على مسؤولين صينيين، ليطال مسؤولين جددا، تتهمهم واشنطن بالتورط في "قمع الأقليات العرقية والدينية".

من جهته، علق المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بنغ يو، على الإجراء الأميركي، مشددا على أن العقوبات الأميركية ضد المسؤولين الصينيين تنتهك العلاقات الدولية.