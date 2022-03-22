غوتيريش: الحرب الأوكرانية الروسية عبثية ولا منتصر فيها

بينما تستمر العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حذرت الأمم المتحدة من عبثية الحرب التي باتت قاب قوسين من دخول شهرها الأول.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن استمرار العملية العسكرية التي تجري في أوكرانيا غير مقبول أخلاقيا، ولا يمكن الدفاع عنه سياسيا ولا معنى له عسكريا"، وفق قوله.

مادة اعلانية

"عبثية ومروعة"

كما وصف في تعليقات نشرها المتحدث باسم الأمم المتحدة على تويتر الحرب بـ "العبثية والمروعة"، مؤكدا أنها لن تسفر عن خروج أي منتصر، وسيتعين على الجميع بعد ذلك الانتقال من ساحة القتال إلى طاولة السلام.

إلى ذلك، شدد على أن الوقت حان لوقف القتال وإعطاء فرصة للسلام.

ربع السكان نزحوا

أتى ذلك، مع مواصلة القتال لليوم الـ 27 على التوالي، فيما تعالت أصوات الأمم المتحدة محذرة من أزمة لجوء ونزوح هي الأسرع على الإطلاق في السنوات الماضية.

إذ أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقت سابق اليوم أن عدد الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج بلغ حتى الآن ثلاثة ملايين و‭‭5‬‬‭‭56924‬‬ شخصاً، وإن أكثر من مليونين عبروا الحدود إلى بولندا. وقال المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سالتمارش، في إفادة صحافية "هذه مرحلة مأسوية للشعب الأوكراني تحققت في أقل من شهر"، مؤكداً أن ربع عدد السكان فروا، معتبرا أن سرعة وحجم هذا التدفق لا مثيل له في الآونة الأخيرة.

كما حذرت المنظمة الأممية سابقا من أزمة غذاء قد تلقي بظلالها بقوة على دول عدة في إفريقيا والشرق الأوسط، لاسيما إذا امتدت الحرب وطالت أكثر بعد.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفارا أمنيا غير مسبوق في أوروبا، كما جرت عقوبات بالآلاف على موسكو، طالت عدة قطاعات وشركات ومصارف، فضلا عن سياسيين وأثرياء، حتى إنها امتدت إلى مقاطعة تجارية غربية من قبل العديد من الشركات العالمية، كما بلغت آثارها أيضا المجال الرياضي!