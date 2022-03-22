قطعوا الإمدادات.. طائرات روسية عالقة بالخارج

على وقع العقوبات الغربية على روسيا إثر العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي تقترب من طي شهرها الأول، أعلن وزير المواصلات الروسي فيتالي سافيلييف، عن أن 78 طائرة روسية جرت مصادرتها بالخارج.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الثلاثاء، أن العقوبات قطعت إمدادات الطائرات، وقطع الغيار، والخدمات لروسيا، ولدى شركات الطيران الروسية 515 طائرة مستأجرة من الخارج.

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كما أوضح سافيلييف أن موسكو فقدت 78 طائرة، مشيرا إلى أن هذه الطائرات صودرت في الخارج ولن تعاد لروسيا.

تدخل حكومي لإنقاذ الموقف

وكانت روسيا قد سنت قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بإدراج طائرات مستأجرة من شركات أجنبية في السجلات الروسية لكن شركات الطيران مترددة في استخدام هذا الحق خوفا من أن تهدد علاقاتها بشركاء دوليين.

في حين أعلنت موسكوأنها كانت تملك 1367 طائرة عندما فُرضت العقوبات، وأن نحو 800 منها مدرجة الآن في سجلات البلاد، لكنه لم يوضح عدد الطائرات المستأجرة من شركات أجنبية التي تم إدراجها.

الدولة الأكثر معاقبة في العالم

وتجاوزت روسيا كلا من إيران وكوريا الشمالية في غضون أقل من أسبوعين، لتصبح الدولة الأكثر معاقبة في العالم، وذلك عقب العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي على الأراضي الأوكرانية.

فقد بلغ مجمل العقوبات المفروضة عليها أكثر من 5530 عقوبة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

وخلال الأيام الماضية، فرضت سويسرا نحو 568 عقوبة، والاتحاد الأوروبي 518، كما أصدرت فرنسا 512 عقوبة، لتليها بريطانيا والولايات المتحدة بحوالي 243 عقوبة.

ولا تزال العديد من الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على الروس، ما دفع الكرملين الأسبوع الماضي إلى الإقرار بأن تلك العقوبات قاسية ومؤلمة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده سترد وستتوصل إلى سبل لمعالجة تداعيات تلك "الحملة الغربية"، بحسب ما تصفها موسكو.