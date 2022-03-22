مسؤول بريطاني: قد يكون لدى قوات روسيا ذخيرة تكفي 3 أيام
في اليوم السابع والعشرين للحرب بأوكرانيا، أفاد مسؤول بريطاني أن القوات الروسية ربما يكون لديها ذخيرة وأسلحة تكفي لـ3 أيام فقط.
وقال المسؤول، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية لديها مشاكل حقيقية في سلسلة التوريد.
فيما أشار إلى أنه من المستبعد أن تشارك بيلاروسيا، الحليف الوثيق لموسكو، بالحرب في أوكرانيا.
تدمير 236 مسيّرة و1547 دبابة
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، تدمير 236 طائرة مسيرة و185 نظاماً صاروخياً و1547 دبابة أوكرانية منذ بدء الحرب، إضافة إلى تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، إن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.
يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.
في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.
-
أميركا: ننسق مع دول أوروبية لعزل روسيا دولياأكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنها اتفقت مع كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا على عزل روسيا دوليا.وقال متحدث باسم الخارجية ... العرب والعالم
-
ليبيا.. حكومة باشاغا تتسلم مقرات الدبيبة في سبهاتتسلم حكومة "الاستقرار" المكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها جنوب البلاد، تمهيدا لمباشرة عملها، ... المغرب العربي
-
خوفا من ضربة مفاجئة.. إيران تخزّن أسلحة تحت الأرض بدمشقأقبية أبنية استولت عليها الميليشيا سابقاً جنوب العاصمة السورية سوريا