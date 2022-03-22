واشنطن: أداء القوات الروسية في أوكرانيا "دون المستوى"

في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للأسبوع الرابع، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن روسيا فشلت في تحقيق كل أهدافها في أوكرانيا وإن أداء القوات الروسية دون المستوى، مضيفا أن موسكو أصبحت منبوذة دوليا.

كما أضاف أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على روسيا، مشددا على ضمان تنفيذها.

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واعتبر في تصريحات لـ "العربية" أن الهجمات السيبرانية الروسية تتطلب ردا من الناتو.

قادرون على الصمود

ولفت إلى أن أميركا قادرة على الصمود أمام حظر النفط الروس، "لكننا ندرك أن بعض الحلفاء في أوروبا غير قادرين على حظر النفط الروسي".

وأعلن أن الرئيس الأميركي جو بايدن سينضم إلى الحلفاء في تطبيق عقوبات إضافية على روسيا وتشديد العقوبات الحالية خلال رحلته إلى بروكسل هذا الأسبوع.

وقال إن الرئيس سيعمل خلال الزيارة مع الحلفاء على تعديلات طويلة المدى في وضع قوات حلف شمال الأطلسي.

من المقرر أن يغادر بايدن يوم الأربعاء متوجها إلى بروكسل، حيث يعقد اجتماعات مع نظرائه القادة يوم الخميس.

انتحار

وكان أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، وصف محاولات روسيا في السيطرة على العاصمة كييف بأنها أشبه بالانتحار، مرجحاً أن ينتهي القتال خلال أسبوعين.

وقال في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء إن السيطرة على العاصمة الأوكرانية تعتبر من الأولويات الرئيسية للقوات الروسية، لكنه اعتبر محاولة القيام بذلك في الوقت الحالي "انتحارا".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفارا أمنيا غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.