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موسكو: لدينا 500 أسير أوكراني مستعدون لمبادلتهم

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جنود روس (أرشيفية- فرانس برس)
جنود روس (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

موسكو: لدينا 500 أسير أوكراني مستعدون لمبادلتهم

دبي- العربية.نت

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فيما تطوي قريبا العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية شهرها الأول، أعلنت موسكو أن لديها أكثر من 500 أسير أوكراني حتى الساعة مبدية استعدادها لمبادلتهم مع جنود أوكران.

فقد أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، أن بلادها أرسلت إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية لائحة تضم تفاصيل عن أكثر من 500 أسير.

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رسالة بخط يده

كما أوضحت استعداد بلادها لمبادلتهم بجنود روس ألقي القبض عليهم من قبل القوات الأوكرانية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس الروسية مساء أمس الإثنين.

إلى ذلك، أشارت إلى أن "كل شخص يتم أسره، يكتب على بطاقة خاصة بخط يده، للتأكيد أنه على قيد الحياة، ثم ترسل لاحقا إلى إلى الصليب الأحمر.

مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا وبوتين (أرشيفية- رويترز)
مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا وبوتين (أرشيفية- رويترز)

ومنذ 24 فبراير الماضي، تاريخ إطلاق العملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية، تكبدت روسيا خسائر كبيرة في أوكرانيا، بحسب ما أفادت تقارير استخباراتية سابقة قدرت مقتل الآلاف من جنودها، فيما لم تعلن موسكو رسميا أية أرقام.

إلا أنها كشفت خلال الأيام الماضية مقتل عدد من الضباط الرفيعين هناك، وسط تكتم على العدد الاجمالي للخسائر البشرية، غير أن الكرملين أعلن سابقا أن كل جندي يسقط أو يؤسر خلال المعركة، لن تضيع حقوقه أو حقوق عائلته.

يذكر أن تلك العملية العسكرية جرت على موسكو عواقب جمة، إذ استدعت استنفارا أمنيا غير مسبوق في أوروبا، وبين الروس والغرب.

كما استتبعت فرض عقوبات بالآلاف على مختلف القطاعات الروسية، شملت شركات ومصارف وغيرها، فضلا عن معاقبة مئات الأثرياء الروس، والسياسيين، على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه ووزير خارجيته، كما دفعت بعض البلدان ‘لى رفض مشاركة الروس حتى في مباريات رياضية دولية.

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