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CNN: بيلاروسيا تستعد للمشاركة في الحرب الأوكرانية

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ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا - رويترز
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا - رويترز
روسيا و أوكرانيا

CNN: بيلاروسيا تستعد للمشاركة في الحرب الأوكرانية

دبي - العربية.نت

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أفادت شبكة سي أن أن، اليوم الثلاثاء بأن بيلاروسيا حليفة روسيا تستعد للمشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

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هذه الأنباء عكس ما أعلنه رئيس هيئة الأركان العامة في بيلاروسيا، فيكتور جوليفيتش، قبل أسبوعين، فقد قال، إنه ليس لدى بلاده خطط للانضمام إلى الاجتياح الروسي لأوكرانيا ولكنها ترسل 5 كتائب تكتيكية إلى حدودها لتحل محل القوات المتمركزة بالفعل هناك في إطار عملية تناوب.

وكان مسؤول أمني أوكراني كبير قد حذر، بيلاروسيا من إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا إن أوكرانيا تتحلى بضبط النفس تجاه بيلاروسيا على الرغم من استخدامها كنقطة انطلاق للطائرات الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة لم تر دليلا على وجود قوات بيلاروسية في أوكرانيا.

وصرّح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: "لم نر أي مؤشرات على تحرك عسكريين أو قوات بيلاروسية داخل أوكرانيا. هذا لا يعني أن ذلك لا يمكن أن يحدث أو أنه لن يحدث".

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