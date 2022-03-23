ألمانيا: ادخرنا أموالا كثيرة.. وحان وقت الإنفاق الدفاعي

في ظل المخاوف من توسع العملية العسكرية غربا لتتخطى حدود أوكرانيا، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، اليوم الأربعاء، أن برلين ستعيد القوة الكاملة لسلاح الجو، وقالت "ادخرنا الكثير من الأموال وحان الوقت للصرف على الدفاع".

إرسال صواريخ ستريلا

في الأثناء، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء أن المزيد من صواريخ ستريلا في طريقها إلى أوكرانيا بعد تأخير في عمليات التسليم.

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وكانت تلك الصواريخ في مخزونات جيش شرق ألمانيا الشيوعي السابق. ودفعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ألمانيا إلى مخالفة غير مسبوقة لسياستها في عدم إرسال أسلحة إلى مناطق الصراع، لكن الحكومة الأوكرانية شعرت بالإحباط بسبب التأخير.

في الطريق

وقالت بيربوك أمام البرلمان الألماني "يمكنني القول بوضوح إن المزيد من الشحنات من صواريخ ستريلا في الطريق".

كما أضافت "نحن من أكبر موردي الأسلحة في هذا الموقف، وهذا لا يجعلنا فخورين، ولكن هذا ما يتعين علينا فعله لمساعدة أوكرانيا".

أول رحلة من مولدوفا لألمانيا

كذلك، قالت إن أول رحلة لنقل لاجئين أوكرانيين من مولدوفا إلى ألمانيا ستقلع يوم الجمعة أو السبت.

يأتي هذا فيما أبدى المستشار الألماني شكوكه نحو نجاح المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، رافضا فرض الناتو منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، ورفض أيضا حظر واردات النفط والغاز الروسية ودعا لوقف الحرب فورا، مؤكدا أن بوتين "يدمر مستقبل روسيا أيضا".