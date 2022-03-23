الخارجية الروسية: نجهز عقوبات اقتصادية جديدة ضد الغرب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أن موسكو تحضر قوائم عقوبات اقتصادية جديدة ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وكانت روسيا قد أعلنت فرض عقوبات في 15 مارس الجاري، على الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين أميركيين آخرين، وذلك رداً على سلسلة من العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا.

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فقد شملت العقوبات وضع بايدن وبلينكن ومسؤولين كبار آخرين على "قائمة الممنوعين" من دخول أراضيها.

عقوبات ضد أميركا

وأُدرجت أسماؤهم، إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين، في قائمة تضم 13 فردا مُنعوا من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس.

كما، شملت العقوبات كذلك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وأعلنت موسكو أن فرض العقوبات يأتي ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو في إطار النزاع في أوكرانيا.

يذكر أن الغرب فرض عقوبات بالآلاف على موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، حيث شملت كيانات وشخصيات سياسية، بالإضافة إلى قطاعات عدة.