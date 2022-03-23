إطلاق نار عنيف قرب مطار مقديشو.. وتوقف الرحلات

تجري عملية إطلاق نار قرب مطار مقديشو، الأربعاء، بعدما تصدّت قوات الأمن لمسلّحين اقتحموا مجمّعًا في محيط المطار، حسبما أفاد شهود عيان، فيما أعلنت حركة الشباب المتطرّفة أنها تشن هجومًا على مجمع يضم سفارات.

وقال محمد علي، وهو يعمل لدى جهاز أمن المطار، لوكالة فرانس برس "هناك إطلاق نار في محيط المطار، وعلمنا أنه هجوم ينفذه مسلحون، ليس لدينا تفاصيل حتى الآن لكن قوات الأمن تتصدى لهم حاليًا".

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توقف الرحلات

فيما قال وكيل سفر الأربعاء إن إقلاع الرحلات الجوية من مطار مقديشو الصومالي توقف بسبب هجوم مسلح مستمر بالقرب من بوابته.

وقال محمد أحمد، وهو موظف بوكالة للسفر، لرويترز "ليس هناك إقلاع للرحلات الجوية لأنه محفوف بالمخاطر بسبب تبادل إطلاق النار. الهبوط وارد".

قوات الأمن تتصدى

كما أفاد شهود عيان بسماعهم إطلاق نار قوي، فيما قال التلفزيون الوطني الصومالي عبر تويتر إن "قوات الأمن تتصدى لعملية إرهابية عند إحدى البوابات الرئيسية لمجمّع هالان في مقديشو".

ويضمّ المجمّع مكاتب تابعة للأمم المتحدة ولمنظمات إغاثة وبعثات أجنبية، بالإضافة إلى مقر البعثة العسكرية للاتحاد الإفريقي.

وقال أحمد ضاهر، وهو موظّف في فندق يقع داخل المجمّع، إن "حركة النقل على طول الطريق باتجاه المطار متوقّفة".

حركة الشباب تتبنى

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

يشار إلى التنظيم المرتبط بالقاعدة دحر من مقديشو عام 2011 بعد هجوم شنته قوة من الاتحاد الإفريقي، لكنّهم ما زالوا يسيطرون على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الصومال، ويشنّون هجمات متكررة في العاصمة.