بكين تناصر موسكو: عضو مهم في مجموعة الـ20 وندعمها

بعدما دعت واشنطن إلى استبعاد موسكو من القمة المقبلة لمجموعة العشرين، عقب العملية الروسية في أوكرانيا، وصفت بكين الأربعاء، موسكو بأنها "عضو مهم" في المجموعة.

وأعلن الناطق باسم الخارجية الروسية الصيني وانغ ونبين للصحافيين، أن روسيا دولة عضو مهم في مجموعة العشرين ولا يحق لأي عضو استبعاد دولة أخرى، وفق قوله.

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من جهتها اعتبرت الرئاسة الروسية الأربعاء، أن واشنطن تمارس ضغوطا دولية لتعليق عضوية البلاد في المجموعة.

بوتين يعتزم الحضور

جاء ذلك بينما أعلنت سفيرة روسيا لدى جاكرتا، الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام.

واعتبرت السفيرة، ليودميلا فوروبيوفا، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن رد فعل الغريب غير مناسب على الإطلاق، موضحة أن منظمات عديدة تحاول طرد روسيا ليس فقط قمة العشرين.

أميركا تتحرك لاستبعاد روسيا

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يدرسون ما إذا كان ينبغي لروسيا البقاء ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد العملية العسكرية في أوكرانيا والتي أتمت شهرها الأول.

وكشف مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، للصحافيين في البيت الأبيض، حول ما إذا كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيتحرك لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين عندما يجتمع مع الحلفاء في بروكسل هذا الأسبوع، فرد معتقداً أنه لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد بالنسبة لروسيا في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي، وفق تعبيره.

يشار إلى أن مجموعة العشرين منصة دولية رئيسية لتنسيق إجراءات كثيرة بدءا من تغير المناخ إلى الديون العابرة للحدود، ومن المقرر أن تجتمع في وقت لاحق من هذا العام في أندونيسيا.