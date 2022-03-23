.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بريطانيا.. مصابون بحادث إطلاق غاز بمركز أولمبي في لندن

  • الخط
حديقة الملكة إليزابيث الأوليمبية (رويترز)
حديقة الملكة إليزابيث الأوليمبية (رويترز)

بريطانيا.. مصابون بحادث إطلاق غاز بمركز أولمبي في لندن

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت حديقة الملكة إليزابيث الأوليمبية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، أن هناك واقعة شهدت إطلاق غاز في مركز الألعاب المائية هذا الصباح، وأن عددا من المصابين بصعوبات في التنفس يتلقون العلاج.

لندن: موسكو تبحث عن ذريعة الأسلحة البيولوجية لتبرير عملياتها العرب والعالم روسيا و أوكرانيا لندن: موسكو تبحث عن ذريعة الأسلحة البيولوجية لتبرير عملياتها

وذكرت خدمة الإسعاف بلندن على تويتر أنها تتعامل مع واقعة في الحديقة وأضافت أن لديها أفرادا وإمكانات في الموقع.

كذلك، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

من جهتها، قالت فرقة الإطفاء في لندن إنها تتعامل مع تقارير عن "حادثة كيماوية" في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

من جانبه، قال عمدة لندن صادق خان في تغريدة "ما زلت على اتصال وثيق بخدمات الطوارئ لدينا الذين يتعاملون مع حادثة متعلقة بالغاز في مركز لندن للرياضات المائية هذا الصباح. حيث يعالج عدد من الأشخاص".

وأضاف "الرجاء تجنب المنطقة التي تم تطويقها وإخلاؤها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا فعلت الحكومة المصرية لمواجهة جشع التجار بعد تخفيض الجنيه؟ ماذا فعلت الحكومة المصرية لمواجهة جشع التجار بعد تخفيض الجنيه؟
اكتشف المزيد