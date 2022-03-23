بريطانيا.. مصابون بحادث إطلاق غاز بمركز أولمبي في لندن

كشفت حديقة الملكة إليزابيث الأوليمبية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، أن هناك واقعة شهدت إطلاق غاز في مركز الألعاب المائية هذا الصباح، وأن عددا من المصابين بصعوبات في التنفس يتلقون العلاج.

وذكرت خدمة الإسعاف بلندن على تويتر أنها تتعامل مع واقعة في الحديقة وأضافت أن لديها أفرادا وإمكانات في الموقع.

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كذلك، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

من جهتها، قالت فرقة الإطفاء في لندن إنها تتعامل مع تقارير عن "حادثة كيماوية" في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

من جانبه، قال عمدة لندن صادق خان في تغريدة "ما زلت على اتصال وثيق بخدمات الطوارئ لدينا الذين يتعاملون مع حادثة متعلقة بالغاز في مركز لندن للرياضات المائية هذا الصباح. حيث يعالج عدد من الأشخاص".

I remain in close contact with our emergency services who are dealing with a gas-related incident at the London Aquatics Centre this morning.



A number of people are being treated by @Ldn_Ambulance. Please avoid the area which has been cordoned off and evacuated. https://t.co/uyf5f8aCS9 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) March 23, 2022

وأضاف "الرجاء تجنب المنطقة التي تم تطويقها وإخلاؤها".