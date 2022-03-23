بصواريخ أطلقت من البحر.. موسكو: تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية

بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية منذ شهر في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إصابة ترسانة "أورجيف" غرب منطقة "ريفني"، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من قواعد بحرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف إن القوات الأوكرانية حصلت على جزء كبير من تلك الترسانة الكبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية.

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كما أضاف أن وحدات القوات الروسية تواصل تدمير وحدات اللواء 54 الميكانيكي المنفصل للقوات الأوكرانية، حيث يقاتلون الآن للسيطرة على قرية "نوفوميخايلوفكا".

ملاحقة فلول لواء محمول جوا

أما عن تطورات العمليات في جمهورية دونيتسك الانفصالية والمعترف بها من جانب روسيا فقط، فقال المتحدث إن قوات دونيتسك انتهت من تمشيط قرية "فيرخنيتوريتسكويه"، ثم لاحقت فلول اللواء 25 الأوكراني المحمولة جوا، وسيطرت على محطة السكك الحديدية "نوفوباخموتوفكا".

كما أضاف أن الطائرات والمروحيات قصفت 97 هدفا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا في الـ 24 ساعة الماضية.

ليلة قاسية على أوكرانيا

وقال إن المروحيات العسكرية الروسية دمرت خلال الضربات الليلية 8 دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتال وناقلات جنود مدرعة، و7 مدافع ميدانية وقذائف هاون.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الدفاع الروسية تدمير 236 طائرة مسيرة و185 نظاما صاروخيا و1547 دبابة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

يأتي هذا فيما تدخل العملية العسكرية الروسية يومها الـ 28، وسط تقارير استخباراتية غربية(أميركية وبريطانية) تؤكد أنها متعثرة وسط مقاومة أوكرانية شرسة.

في المقابل تنفي موسكو تلك "الإشاعات" مؤكدة أنها تتم وفق الجدول المحدد لها، على الرغم من أن فيكتور زولوتوف، رئيس الحرس الوطني كان أكد الأسبوع الماضي أن العمليات العسكرية تجري بشكل أبطأ مما كان توقعاً.