سنغلق السفارة.. بيلاروسيا تطرد دبلوماسيين أوكرانيين

على وقع التطورات الأخيرة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي طوت شهرها الأول، كشفت بيلاروسيا اليوم الأربعاء، أنها طلبت من بعض الدبلوماسيين الأوكرانيين مغادرة البلاد.

وأعلنت أيضاً أنها ستغلق قنصلية جارتها في مدينة بريست.

مادة اعلانية

جاء ذلك بعدما اتهم جهاز الأمن في بيلاروسيا أمس الثلاثاء 8 دبلوماسيين أوكرانيين بالتجسس.

ستنصر حليفتها

وأتت هذه التطورات بينما يتوقع مسؤولون أميركيون ومعهم قادة من حلف شمال الأطلسي أن بيلاروسيا قد تنضم قريباً للقتال بجانب حليفتها.

وأفادوا بأن مينسك بدأت بالفعل باتخاذ قرارات للقيام بتلك الخطوة، وذلك وفقاً لما نقلته شبكة CNN الأميركية عن المسؤولين.

كما أوضح مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي للشبكة، أن بيلاروسيا ستدخل غالباً في العملية العسكرية، مضيفاً أن الرئيس الروسي بات بحاجة إلى الدعم، وأن مينسك ستقدّم كل ما يلزم، وفق تعبيره.

في حين نقل مصدر من المعارضة البيلاروسية أن وحدات قتالية تابعة لمينسك باتت على أتم جهوزيتها للتوجه إلى أوكرانيا في أقرب وقت خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أكد أن هناك آلاف من القوات مستعدة للانتشار وبانتظار الأوامر.

تحرّكات منذ أسابيع

جدير بالذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل شهرها الثاني على وقع استمرار الاشتباكات في مناطق متفرقة من البلاد.

وكانت موسكو جمعت آلافاً من قواتها في بيلاروسيا قبل بدء العملية، مبررة ذلك على أنه "تدريبات عسكرية".

في حين استهدفت العقوبات الأميركية والأوروبية مسؤولين من بيلاروسيا إلى جانب الروس، بما في ذلك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.