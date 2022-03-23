سنغلق السفارة.. بيلاروسيا تطرد دبلوماسيين أوكرانيين
جهاز الأمن في البلاد كان اتهم 8 دبلوماسيين أوكرانيين بالتجسس
على وقع التطورات الأخيرة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي طوت شهرها الأول، كشفت بيلاروسيا اليوم الأربعاء، أنها طلبت من بعض الدبلوماسيين الأوكرانيين مغادرة البلاد.
وأعلنت أيضاً أنها ستغلق قنصلية جارتها في مدينة بريست.
جاء ذلك بعدما اتهم جهاز الأمن في بيلاروسيا أمس الثلاثاء 8 دبلوماسيين أوكرانيين بالتجسس.
ستنصر حليفتها
وأتت هذه التطورات بينما يتوقع مسؤولون أميركيون ومعهم قادة من حلف شمال الأطلسي أن بيلاروسيا قد تنضم قريباً للقتال بجانب حليفتها.
وأفادوا بأن مينسك بدأت بالفعل باتخاذ قرارات للقيام بتلك الخطوة، وذلك وفقاً لما نقلته شبكة CNN الأميركية عن المسؤولين.
كما أوضح مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي للشبكة، أن بيلاروسيا ستدخل غالباً في العملية العسكرية، مضيفاً أن الرئيس الروسي بات بحاجة إلى الدعم، وأن مينسك ستقدّم كل ما يلزم، وفق تعبيره.
في حين نقل مصدر من المعارضة البيلاروسية أن وحدات قتالية تابعة لمينسك باتت على أتم جهوزيتها للتوجه إلى أوكرانيا في أقرب وقت خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما أكد أن هناك آلاف من القوات مستعدة للانتشار وبانتظار الأوامر.
تحرّكات منذ أسابيع
جدير بالذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل شهرها الثاني على وقع استمرار الاشتباكات في مناطق متفرقة من البلاد.
وكانت موسكو جمعت آلافاً من قواتها في بيلاروسيا قبل بدء العملية، مبررة ذلك على أنه "تدريبات عسكرية".
في حين استهدفت العقوبات الأميركية والأوروبية مسؤولين من بيلاروسيا إلى جانب الروس، بما في ذلك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
-
أطفال الدواعش محتجزون لـ30 عاما.. تحذير من خطورة الموقفآلاف النساء والأطفال الأجانب من عائلات التنظيم يقبعون في مخيمي الهول وروج العرب والعالم
-
الإمارات والعراق.. صراع عربي مثير على الملحق الآسيويحسم منتخبا إيران وكوريا الجنوبية بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى نهائيات مونديال 2022 بغض النظر عن نتيجة مباريات الجولتين الأخيرتين، فيما ... رياضة
-
التحالف: تدمير زورقين أعدهما الحوثي لاستهداف ناقلات نفطأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير زورقين حوثيين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر، موضحا أن الزورقين تم ... اليمن