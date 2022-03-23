قتلت بصاروخ.. وفاة صحافية روسية بقصف في كييف

قُتلت صحافية روسية الأربعاء بقصف في كييف، وفق ما أعلنته صحيفة "ذي اينسايدر" الإلكترونية، حيث تعمل الصحافية.

وأورد بيان للوسيلة الاعلامية المذكورة أن اوكسانا باولينا قُتلت بسقوط صاروخ فيما كانت تصور الأضرار التي تسبب بها قصف سابق طاول مركزا تجاريا في منطقة بوديل بشمال غرب العاصمة الأوكرانية، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

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وكانت منظمة "حملة شعار الصحافة/ PEC" غبر الحكومية، أعلنت السبت الماضي، مقتل 6 صحفيين أجانب في أوكرانيا منذ إطلاق روسيا هجومها العسكري أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت المنظمة ومركزها بمدينة جنيف السويسرية، أن قرابة 3 آلاف صحفي أجنبي يعملون على الأراضي الأوكرانية، قتل 6 منهم في الهجمات الروسية.

كما أضاف البيان أن 8 صحفيين أجانب أصيبوا في الهجمات الروسية، فيما اختطفت القوات الروسية صحفيين اثنين.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".​​​​​​​​​​​​