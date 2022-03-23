لإجلاء المدنيين.. لوغانسك الانفصالية تعلن وقفاً للنار

أعلن حاكم منطقة لوغانسك الانفصالية شرق أوكرانيا التوصل إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار بالمنطقة لإجلاء المدنيين المحاصرين بسبب القتال.

وأفاد الحاكم سيرغي جايداي على تطبيق المراسلة تليغرام أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

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في موازاة ذلك، أعلن انفصاليو مقاطعة دونيتسك أن "القوات الأوكرانية قصفت مناطقنا 7 مرات منذ فجر اليوم"، مشيرين إلى "إصابة 25 مدنيا بجروح جراء القصف الأوكراني على مناطقنا اليوم".

السيطرة على 4 قرى

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن وحدات القوات التابعة لمنطقة لوغانسك تفرض سيطرتها على 4 قرى في أوكرانيا.

كذلك أكدت الدفاع الروسية في بيانها اليومي تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أعلن يوم الجمعة الماضي السيطرة على لوغانسك بنسبة 90%.

يذكر أن العملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي جاءت بعد أيام من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.