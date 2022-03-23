متضرر ورائحة كيروسين.. العثور على صندوق أسود للصينية

تقدم طفيف في التحقيق حول حادث تحطم طائرة البوينغ 737-800 في الصين التي كانت تقل 132 شخصا، مع العثور على أحد الصندوقين الأسودين وقد لحقت به أضرار كبرى، كما أعلنت هيئة الطيران المدني الأربعاء.

وتحطمت الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة الداخلية "إم يو5735" والتابعة لشركة شرق الصين الاثنين على هضبة جبلية في وازهو (جنوب) أثناء توجهها من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) إلى كانتون (جنوب).

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فيما لم يُعثر على أي ناج حتى الآن من تحطم الطائرة التي سقطت عموديا تقريبا قبل أن تشتعل.

من جهته، قال الناطق باسم هيئة الطيران المدني في الصين ليو لوسونغ للصحافيين إنه تم العثور الأربعاء على أحد صندوقي الطائرة الأسودين من دون توضيح أي منهما مع الإشارة إلى أنه "متضرر جدا".

المعروف أن كل طائرة مجهزة بصندوقين أسودين لتسجيل معطيات الرحلة عادة، أحدهما يتيح للمحققين الاستماع إلى المحادثات في قمرة القيادة والآخر درس معلومات أساسية مثل السرعة والارتفاع.

وما زال مئات من رجال إطفاء وعسكريين وأطباء ومتطوعين ومسؤولين سياسيين يعملون للبحث عن أثر للركاب أو أمتعتهم الشخصية والصندوق الأسود الثاني.

"رائحة كيروسين"

تحت الأمطار الغزيرة، شاهد مراسلو وكالة فرانس برس الأربعاء مجموعة صغيرة من الأشخاص برفقة مسؤولين محليين يعبرون حاجزا أقيم على بعد كيلومترات من مكان المأساة.

ثم أكد رجل للصحافيين الحاضرين أنه من أقارب ضحية وطلب من وسائل الإعلام عدم التجمهر حوله.

وتوقفت أعمال البحث الأربعاء بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي غمرت موقع الكارثة مما جعله موحلًا مع خطر الانزلاق.

وقال مراسل لتلفزيون "سي سي تي في" العام إن "انزلاقات تربة محدودة قد تكون حصلت" مشيرا إلى أنه ما زال يشم "رائحة كاز" في المكان، بعد يومين من الكارثة.

كما أضاف "هناك حفرة ضخمة في موقع ارتطام الطائرة. تجمعت فيها المياه وسيكون من الضروري تصريفها".

حطام وحقائب

بث التلفزيون صورا عن حطام الطائرة وحقائب وبطاقات هوية وملابس أو عدسات كاميرا.

وسيجعل التأكيد المحتمل لمقتل الركاب ال132 وبينهم تسعة من أفراد الطاقم، من الحادث الأسوأ في قطاع الطيران منذ 1994 في الصين حيث يعتبر الخبراء عموما السلامة الجوية جيدة جدا.

وقالت هيئة الطيران المدني إن كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة صينيون.

سقوط عمودي

فيما لم تزل أسباب المأساة غير معروفة حتى الآن. بحسب معلومات موقع الطيران المتخصص "فلايت رادار" لكن الطائرة سقطت عموديا نحو الأرض قبل أن تتحطم. وهو أمر غير اعتيادي برأي الخبراء.

بدوره، قال تشو تاو مدير سلامة الطيران في هيئة الطيران المدني الثلاثاء "حين لاحظ المراقب الجوي الانخفاض الكبير للطائرة، سارع للاتصال بالطاقم، عدة مرات، لكنه لم يحصل على أي رد".

من جهته قال ماو يانفينغ مدير جهاز التحقيق حول الحوادث في هيئة الطيران المدني إن "الأحوال الجوية لم تكن تشير الى مخاطر" محددة خلال الرحلة.

لا شبهة حول الطيار

ليس هناك أي شبهات حتى الآن حول الطيار او مساعديه الاثنين ولديهم رصيد من ساعات طيران يبلغ على التوالي، 6709 و31,769 و556 كما أعلن صان شيينغ المسؤول الكبير في شركة "شرق الصين".

وأوضح "على أساس المعلومات الأولى التي نملكها، فان اداء الطيارين كان جيدا جدا وأوضاعهم العائلية يسودها وئام".

كذلك الطائرة لم تكن قديمة، فقد بدأت الخدمة في الصين في 2015 وقامت بحوالى تسعة آلاف رحلة في اكثر من 18 ألف ساعة طيران كما أوضح. بحسب شركة شرق الصين فانها كانت تستوفي كل معايير سلامة الملاحة.

لكن هيئة الطيران المدني أمرت بتفتيش عام لكل قطاع الطيران خلال الأسبوعين المقبلين.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين الى "تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن" وأوفد الى المكان فريقا حكوميا برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي.