مستشار زيلينسكي: القتال مع الروس سينتهي آخر أبريل

مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الأول، رجحت الرئاسة الأوكرانية أن ينتهي القتال مع الروس أواخر أبريل المقبل.

وقال المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن يكون أن تنتهي المرحلة النشطة من العمليات العسكرية بنهاية أبريل، معتبرا أن التقدم الروسي توقف بالفعل في العديد من الجبهات.

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خسرت 40% من قوتها

كما أضاف متحدثا في التلفزيون المحلي، بحسب ما نقلت رويترز، أن روسيا خسرت بالفعل 40% من قوتها المهاجمة، كما قلل من احتمال خوضها حربًا نووية.

وكان أريستوفيتش وصف أمس محاولات الروس السيطرة على العاصمة كييف بأنها أشبه بالانتحار، مرجحاً أن ينتهي القتال خلال أسابيع أيضا.

لا سيطرة روسية على مدن كبرى

تأتي تلك التصريحات مع فشل القوات الروسية في السيطرة على أي مدينة أوكرانية كبرى حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من أربعة أسابيع على العملية العسكرية التي أطلقتها في أراضي الجارة الغربية، فيما تكثف القتال في مدينة ماريوبل المحاصرة جنوب شرقي البلاد.

كما تتزامن مع مرور أسابيع على مرابضة أرتال وآليات روسية بمحيط كييف، دون التمكن من دخولها.

يذكر أن العملية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفارا أمنيا غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلا عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.