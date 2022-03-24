أوكرانيا تعلن تدمير سفينة روسية لنقل الجنود في بحر آزوف

أكّدت البحرية الأوكرانية اليوم الخميس أنها دمّرت سفينة روسية لنقل الجنود راسية في ميناء بيرديانسك بالقرب من ماريوبول على بحر آزوف.

وكتبت البحرية في رسالة نشرتها عبر حسابها على "فيسبوك": "دُمّرت السفينة ناقلة الجنود أورسك في ميناء برديانسك المحتلّ. النصر لأوكرانيا!".

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وأرفقت البحرية رسالتها بثلاث صور، تُظهر إحداها، في لقطة عامة، الناقلة غير مدمّرة، فيما تُظهر اثنتان أخريان، الدخان في المرفأ من بعيد وسفينة تحترق، بطريقة لا تُتيح رؤية السفينة بوضوح.



لقطة من فيديو يظهر احتراق الناقلة صورة نشرتها البحرية الأوكرانية بتدمير ناقلة الجنود أورسك

وكانت وكالة "تاس" الروسية للأنباء قد نقلت في السابق عن قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية قولها إن ناقلة القوات والمواد هذه التابعة لأسطول البحر الأسود كانت أول سفينة حربية روسية تصل إلى بيرديانسك في 21 مارس الماضي.

ونقلت قناة "زفيزدا" عن ضابط في الأسطول الروسي قوله إن "وصول سفينة الإنزال الكبيرة هذه إلى مرفأ بيرديانسك هو حدث مهمّ يفتح إمكانيات أمام البحر الأسود من ناحية الخدمات اللوجستية، عبر استخدام بنى بيرديانسك التحتية بشكل كامل".

وأضاف المصدر أن الناقلة، التي يمكنها حمل ما يصل إلى 1500 طن من البضائع، "تقوم بتفريغ مركبات مدرّعة أمام أعيننا، وستُعزّز انتشارنا".



الناقلة أورسك تعبر البوسفور في يناير الماضي الناقلة أورسك تعبر البوسفور في يناير الماضي

ويقع ميناء بيرديانسك على بعد 80 كيلومتراً غرب ميناء ماريوبول الاستراتيجي الذي يحاول الروس السيطرة عليه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

يأتي هذا بينما قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اليوم الخميس لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على دعم أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن.

وأضاف المسؤول على هامش مؤتمر قمة حلف "الناتو" في بروكسل: "بدأنا التشاور مع الحلفاء بشأن إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن.. قد تكون هناك بعض التحديات التقنية عند القيام بذلك، ولكن هذا شيء نتشاور بخصوصه وبدأنا نعمل عليه مع الحلفاء".