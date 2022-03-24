كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا بعيد المدى                   

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفًا غير معروف"، يشتبه في كونه صاروخا باليستيا وهو الأخير ضمن سلسلة عمليات إطلاق مقذوفات أجرتها الدولة النووية منذ مطلع العام.

وقال هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا غير معروف نحو الشرق".





