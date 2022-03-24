.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا بعيد المدى                   

  • الخط
صور لصاروخ أطلقته كوريا الشمالية - أرشيفية

كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا بعيد المدى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفًا غير معروف"، يشتبه في كونه صاروخا باليستيا وهو الأخير ضمن سلسلة عمليات إطلاق مقذوفات أجرتها الدولة النووية منذ مطلع العام.

وقال هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا غير معروف نحو الشرق".


تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط الضربات الروسية.. 9 ممرات لإخراج العالقين في خيرسون وماريوبول وسط الضربات الروسية.. 9 ممرات لإخراج العالقين في خيرسون وماريوبول
اكتشف المزيد