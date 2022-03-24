زيلينسكي يدعو إلى تظاهرات حول العالم ضد الحرب الروسية

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إلى تظاهرات حول العالم ضد العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وطالب في تسجيل فيديو تحدّث فيه بالإنكليزية برفع الشعارات الأوكرانية دعماً لبلاده ودعماً للحرية وللحياة، وأضاف "انزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهِروا أنفسكم وأسمِعوا أصواتكم".

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جاء ذلك، بعدما أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم، أنّ حكومته "خلصت إلى أنّ عناصر في القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا"، متعهّداً بمقاضاة المسؤولين عنها.

جرائم حرب

وقال بلينكن "اليوم، يمكنني الإعلان أنّه بناء على معلومات متوافرة حالياً، ترى الحكومة الأميركية أنّ عناصر في القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا".

كما أوضح أنّ "رأينا يستند إلى مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة من مصادر عامة ومصادر استخبارات".

وتطرّق بلينكن إلى تدمير "أبنية سكنية ومدارس ومستشفيات ومنشآت أساسية وسيارات مدنية ومراكز تجارية وسيارات إسعاف" في عمليات أوقعت "الآلاف بين قتيل وجريح".

يذكر أن القوات الروسية كانت أطلقت في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية وصفتها بالمحدودة، في مناطق شرق أوكرانيا، إلا أنها سرعان ما توسعت شمالا وجنوبا، بل وصلت إلى محيط كييف، ما استدعى توتراً غير مسبوق في أوروبا وامتعاضا دوليا واسعا، إذ فرضت العديد من الدول الغربية حزمة عقوبات واسعة على موسكو، شملت مصارف وشركات عدة، فضلا عن سياسيين ونواب وأثرياء روس، حتى إنها طالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كما استدعت تلك العملية العسكرية استنفارا أمنيا بين موسكو والغرب، لاسيما دول الناتو والاتحاد الأوروبي، ما دفع العديد من الدبلوماسيين الغربيين رفيعي المستوى إلى تحذير من "حرب عالمية ثالثة".