مسؤولة روسية رفيعة لا تستبعد لقاء بوتين بزيلينسكي.. بشرط

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي) فالنتينا ماتفيينكو، إنها لا تستبعد عقد لقاء بين رئيس البلاد فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

لكن ماتفيينكو شددت على ضرورة صياغة "اتفاق مبدئي" بين البلدين قبل عقد هذا اللقاء، حسب ما نقلت عنها وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الخميس.

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جاء ذلك بينما تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس هاتفياً مع بوتين أمس، مستفسراً عن الوضع الحالي للجهود التي تبذلها روسيا وأوكرانيا لإيجاد حل دبلوماسي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، في بيان صدر الأربعاء ليلاً، إن المستشار حثّ بوتين على وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وبعد محادثته مع بوتين، تحدث شولتس إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مستفسراً منه عن تقييمه للوضع الحالي ولعملية التفاوض. واتفق شولتس وزيلينسكي على البقاء على اتصال وثيق.

وفي سياق متصل، بحث بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في اتصال هاتفي، الأربعاء، الوضع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن بيان للمكتب الصحافي للكرملين أن بينيت "شارك تقييمه للوضع بشأن أوكرانيا، بالنظر إلى اتصالاته الأخيرة مع قادة عدة دول أجنبية، وطرح بعض الأفكار بشأن عملية التفاوض بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".

وأضاف البيان أن بوتين قدم رأيه في المفاوضات ومسار العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا أواخر الشهر الماضي.