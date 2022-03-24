"سُلِمت يداكم".. حليف أردوغان يثير الجدل بعد قمع احتجاجات نسائية جنوب تركيا

تحوّلت احتجاجات نسائية في مدينة أضنة التركية، قمعتها السلطات الأمنية، إلى موضع جدلٍ ليس بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والأحزاب التي تعارضه فقط، وإنما بين حليفه في حزب "الحركة القومية" اليميني أيضاً. فعلى الرغم من أن عمر تشليك المتحدّث الرسمي باسم الحزب الحاكم، اعتبر أن العنف الذي استخدمته الشرطة بحق النساء المحتجات والرجال الذين شاركوا في تظاهرتهم لا يعد "مقبولاً"، إلا أن دولت بهجلي الذي يقود حزب "الحركة القومية" أشاد بجهود الشرطة وقال لهم في كلمةٍ مصوّرة: "سُلِمت يداكم".

حليف أردوغان يشكر الشرطة على استخدام العنـ ف ضد النساء!

شاهد الفيديو👇👇 pic.twitter.com/UPU0sQ451w — Turkey Now - تركيا الآن (@turkeynownews) March 23, 2022

وأدى قمع الشرطة التركية لاحتجاجاتٍ نسائية في مدينة أضنة الواقعة جنوبي تركيا على الحدود مع سوريا قبل أيام، إلى إحداث ردود فعلٍ قوية على مستويات عدّة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي سيما بعد نشر مقطع مصوّر يوثق استخدام الشرطة للعنف بحق النساء المحتجّات والرجال الذين شاركوا في تظاهراتهم، كما أدانت شخصيات تركية بارزة بينها أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق طريقة تعامل الشرطة مع المحتجات والمحتجين.

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Adana'da Furkan Vakfı Gönüllülerine kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin polisin uyguladığı orantısız şiddet kabul edilemez.



Sokak ortasında adeta işkence talimatını polislere hangi akıl verdi? @suleymansoylu



Bu çağdışı görüntüleri yaşatanlar derhal cezalandırılmalıdır. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) March 20, 2022

وتساءل داوود أوغلو الذي يقود حزب "المستقبل" منذ استقالته من الحزب الحاكم في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" عن المسؤول الذي أمر عناصر الشرطة باستخدام العنف بحق المشاركات والمشاركين في احتجاجات أضنة التي شهدتها المدينة مؤخراً، كما أن عمر جرجرلي أوغلو، النائب عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد وهو شخصية نافذة في الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا تساءل كذلك في تغريدة بالقول: "ألا يمكن أن تخضع هذه المشاهد للمساءلة القانونية؟"

Yere düşmüş insana insafsızca vuruyorlar!!!



Bu görüntülerin hukuk önünde hesabı verilmez!



Zulümlerine zulüm katıyorlar.



Elbet bu ülkeye hukuk gelecek .@suleymansoylu bu vahşet için açıklama yap derhal!#AdanaEmniyeti pic.twitter.com/6FWsiS1rpQ#AdanaEmniyeti — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) March 20, 2022

كذلك أدان علي باباجان مؤسس ورئيس حزب "الديمقراطية والبناء" الذي يقوده منذ استقالته من حزب "العدالة والتنمية" استخدام الشرطة للعنف في احتجاجات أضنة، وهو أمر أدانه بدوره تيميل كرم مولا أوغلو زعيم حزب "السعادة الإسلامي" الذي اعتبر أن المشاهد التي وثقت استخدام الشرطة للعنف "صادمة"، بحسب ما كتب في تغريدةٍ على حسابه في تويتر حول قمع الاحتجاجات التي شارك فيها رئيس مؤسسة الفرقان ألبارسلان كويتول الذي انتقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بشدّة على غرار ما فلعه داود أوغلو وباباجان وغيرهم.

28 Şubat mücadelesi cop tutmak için değil copları kırmak için verildi.



İktidardaki otoriter zihniyet bunu asla anlamadı. Dün karşı çıktığı her zulmün bugün faili oldu.



Bugünkü iktidar şiddetinin kurbanı Furkan Vakfı'ydı. Esefle kınıyorum.



Elbet bütün coplar bir gün kırılacak. https://t.co/LoOE1ESzkd — Ali Babacan (@alibabacan) March 20, 2022

وكشف مصدر مقرّب من المؤسسة التي يديرها كويتول لـ"العربية.نت" أن "عدداً من المحامين سوف يتحركون في القضاء التركي لمحاسبة صويلو على منحه أوامر للشرطة باستخدام العنف في تظاهراتنا بأضنة"، لكن صويلو كشف في بيانٍ رسمي أن "والي أضنة بدأ إجراء تحقيقاتٍ" حول الاحتجاجات التي شهدتها المدينة والتي قال صويلو إنها لم تكن مرخّصة وهو أمر شدد عليه بيان والي أضنة أيضاً.

ورغم اعتبار المتحدّث الرسمي باسم حزب "العدالة والتنمية" عمر تشليك أن استخدام العنف في احتجاجات أضنة هو "أمر غير مقبول"، لكن زعيم حزب "الحركة القومية" الذي يعد الحليف الوثيق للحزب الحاكم شكر الشرطة على استخدام العنف، وذلك في موقفٍ لا يتطابق مع مواقف شخصياتٍ من الحزب الحاكم، ما قد يعني نشوب خلافاتٍ بين الحليفين في وقتٍ لاحق، وفق ما أفاد لـ "العربية.نت" مصدر في حزب "المستقبل".

وحتى الآن تمارس مؤسسة "الفرقان" أنشطتها رغم وجود دعاوى قضائية بحقها منذ العام 2018 قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حظر أنشطتها كما فعلت أنقرة سابقاً مع عددٍ من مؤسسات البلاد المدنية لاسيما في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.