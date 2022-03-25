الجيش الروسي يقر بمقتل 1351 من جنوده في أوكرانيا

أقر الجيش الروسي بمقتل 1351 من جنوده في العملية العسكرية بأوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع والجيش قولهما اليوم الجمعة، إن روسيا ستركز على "التحرير" الكامل لمنطقة دونباس الأوكرانية ولا تستبعد احتمال اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة.

مادة اعلانية

وقالت وزارة الدفاع إن روسيا تدرس خيارين لما تصفه بأنه "عملية خاصة" في أوكرانيا، أحدهما يتعلق فقط بالجمهوريتين الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد في دونباس والآخر في جميع أراضي أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة إنترفاكس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطط المعتمدة"

ولم تستبعد وزارة الدفاع الروسية أن يقوم الجيش باقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة، وقالت: "نحاول تجنب سقوط خسائر وسط المدنيين في أوكرانيا".

وأضافت أنها "ستتعامل فورا مع أي محاولات لإغلاق المجال الجوي لأوكرانيا".

وفي السياق، أعلنت الأمم المتحدة: مقتل 1081 مدنيا وإصابة 1707 منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

ويستمر الجيش الروسي بتدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير معسكر لتدريب المرتزقة الأجانب ومخزن لأسلحتهم الغربية في أوكرانيا بصاروخ باليستي أطلقته منظومة الصواريخ "إسكندر"، كما أكدت تدمير أكبر قواعد إمدادات الوقود الأوكرانية قرب كييف بصواريخ "كروز".

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، إن الضربة وقعت مساء أمس الخميس باستخدام صواريخ أطلقت من البحر. وأضاف كوناشينكوف أن المستودع كان يستخدم لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية في وسط البلاد.