الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة جنوب مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي جنوب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية تمكنوا خلال معارك الساعات الماضية من تحرير عدّة مواقع، أبرزها الشهيد والفيّة جنوب مأرب، مؤكداً مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية.

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ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله، إن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات الميليشيا على امتداد مسرح العمليات القتالية من جبهة الكسارة غرباً إلى جبهة أم ريش جنوباً.

وأفاد أن القصف المدفعي ألحق بالميليشيا خسائر لا حصر لها في العتاد والأرواح، منها تدمير 3 عربات مدرعة و4 أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.

وذكر أن الجيش والمقاومة استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الميليشيا ولاذت بالفرار.

إلى ذلك، ذكر رئيس أركان لواء الحسم، العقيد سعيد الشعوري، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة كبّدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في جبهة ماس شمال غرب مأرب.

وقال إن الجيش تصدى لهجوم حوثي، الخميس، تكبّدت على إثره الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة ولاذت بالفرار.

وأضاف أن الجيش استعاد أسلحة خفيفة ومتوسّطة وذخائر متنوعة وطائرة مسيّرة كانت بحوزة الميليشيا الحوثية المهاجمة.

وقال: "نحن في جاهزية قتالية عالية على الدوام، ونهاية الميليشيا الحوثية قريبة".