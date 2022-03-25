بوتين: محاولات غربية تستهدف محو الهوية الروسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن هناك "محاولات غربية تستهدف محو الهوية الروسية".

وقال إن البعض يحاول "تغيير الحقائق التاريخية بشأن الانتصارات الروسية".

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وشدد بوتين على أن حكومته تحاول "حماية الثقافة الروسية والتاريخ الروسي".

جاءت تصريحات بوتين خلال اجتماعه الافتراضي مع مجموعة من المثقفين والكتاب والمسرحيين الروس.

هذا ومع مرور شهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الجمعة، يستمر الجيش الروسي بتدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وسط محاولات غربية للضغط على الرئيس الروسي بوتين لوقف التصعيد.