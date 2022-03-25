بوريل: الاتحاد الأوروبي يحتاج لتغيير جذري في سياساته الدفاعية

أكد ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على حاجة الاتحاد إلى "تغيير جذري" في أمنه ودفاعه بعد الحرب في أوكرانيا، مؤكدا ضرورة تنفيذ هذا "بسرعة وبشكل كامل".

وقال بوريل في بيان نشره الاتحاد اليوم الجمعة "أثبتت الحرب ضد أوكرانيا أن أوروبا في خطر أكبر مما كنا نظن قبل بضعة أشهر فقط"، مشيرا إلى وجود "خطة للذهاب من أجل تغيير حقيقي في الأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي".

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وشدد على أن الحرب في أوكرانيا "تعزز بشكل أكبر هذه الحاجة إلى تغيير جذري في أمن الاتحاد الأوروبي ودفاعه". وقال "لا أحد ينكر اليوم أننا بحاجة إلى قدرات قوية والاستعداد لاستخدامها ضد مجموعة كاملة من التهديدات التي نواجهها".

وأمس الخميس، قال بوريل إن الحكومة الروسية غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا حالياً، إذ إن جيشها لم يحقق بعد أهدافه العسكرية.

وأضاف في مقابلة مع قناة "تي. في. إي" الإسبانية: "في الوقت الحالي، لا تريد روسيا الجلوس والتفاوض على أي شيء. ما تريده هو احتلال الأرض".