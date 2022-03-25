.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا: تقدم محدود في القضايا الرئيسية بالمحادثات مع كييف

  • الخط
Russian Presidential Aide and the head of the Russian delegation Vladimir Medinsky speaks to the media after the Russian-Ukrainian talks in the Belavezhskaya Pushcha National Park, close to the Polish-Belarusian border, northward from Brest, in Belarus, Monday, March 7, 2022. (Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP)
المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي
روسيا و أوكرانيا

روسيا: تقدم محدود في القضايا الرئيسية بالمحادثات مع كييف

المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي: نعتقد أن أوكرانيا تحاول إطالة أمد المفاوضات

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدماً حول النقاط الرئيسية، وذلك بعد 30 يوماً على بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي للصحافيين: "فيما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى، ولكن بالنسبة إلى النقاط الرئيسية فإنها في الحقيقة تراوح مكانها"، حسب ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.

كما قال ميدينسكي إن "المفاوضات مستمرة طوال الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة عبر رابط فيديو، وستستمر غداً".

من مفاوضات الوفد الأوكراني والروسي في بيلاروسيا (أرشيفية)
من مفاوضات الوفد الأوكراني والروسي في بيلاروسيا (أرشيفية)

وأكد أن روسيا تسعى إلى صفقة شاملة في المحادثات مع أوكرانيا تغطي كافة القضايا، مضيفاً أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق بغير ذلك.

في سياق متصل، قال ميدينسكي إن موسكو تعتقد أن كييف تحاول إطالة أمد المفاوضات.

وأضاف أن موسكو تشدد على توقيع "اتفاق مفصل" يأخذ شروط الحياد ونزع السلاح و"اجتثاث النازية" من أوكرانيا في الاعتبار، إضافةً إلى الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم واستقلال "الجمهوريتين" الانفصاليتين المواليتين لموسكو في منطقة دونباس.

وأوضح المفاوض الروسي أن "ما يثير قلق كييف خصوصاً هو الحصول على ضمانات أمنية من جانب القوى الأخرى في حال لم تتمكن أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي"، معتبراً أن هذا الموقف "يمكن تفهمه تماماً".

وبعدما بدأت بلقاءات مباشرة بين وفدي البلدين، باتت المفاوضات بين موسكو وكييف تجري عبر الفيديو بوتيرة شبه يومية.

من مفاوضات الوفد الأوكراني والروسي في تركيا (أرشيفية)
من مفاوضات الوفد الأوكراني والروسي في تركيا (أرشيفية)

وأعرب الجانبان في مرحلة معينة عن تفاؤلهما بالتوصل إلى نتائج إيجابية قبل أن يتحدثا عن تباينات بينهما في الأيام الأخيرة.بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الجمعة أن المفاوضات مع روسيا "بالغة الصعوبة".

وقال كوليبا في بيان إن "العملية التفاوضية بالغة الصعوبة"، نافياً التوصل إلى "تفاهم" مع موسكو في هذه المرحلة.

البيت الأبيض: لا خطط لاستخدام أسلحة كيميائية تحت أي ظرف أميركا روسيا و أوكرانيا البيت الأبيض: لا خطط لاستخدام أسلحة كيميائية تحت أي ظرف

وفي وقت سابق من اليوم، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن المفاوضين الأوكرانيين والروس تمكنوا من الاتفاق على أربع من أصل ست قضايا رئيسية تجري مناقشتها خلال محادثات السلام، لكن الخلافات الإقليمية بشأن منطقة دونباس الشرقية وشبه جزيرة القرم لا تزال قائمة.

كما قال أردوغان إن تصريحات نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الحاجة إلى إجراء استفتاء للتوصل إلى حلول وسط مع روسيا هي "قيادة ذكية".

وكان زيلينسكي قال يوم الاثنين، إن أي تنازلات يتم الاتفاق عليها مع روسيا لإنهاء الحرب ستحتاج إلى التصويت عليها في استفتاء شعبي في أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصر تجري محادثات مع صندوق النقد لتمويل محتمل لمواجهة تأثير الأزمة الأوكرانية مصر تجري محادثات مع صندوق النقد لتمويل محتمل لمواجهة تأثير الأزمة الأوكرانية
اكتشف المزيد