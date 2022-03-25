شاهد هجوماً بالصواريخ يدمّر سفينة إنزال روسية بمرفأ أوكراني 

نشر الجيش الأوكراني فيديو لسفينة إنزال روسية وهي تتعرض فجر أمس الخميس لهجوم صاروخي دمرها بالكامل وأشعل فيها النار بمرفأ مدينة Berdyansk التي استولت عليها القوات الروسية بعد 4 أيام من بدء عمليتها العسكرية في 24 فبراير الماضي على أوكرانيا، كما تضررت بالهجوم سفينتا إنزال أخريان لروسيا أيضا.

خبر ما حدث للسفينة Orsk التي وصلت الأسبوع الماضي إلى الميناء الواقع في بحر Ozov إلى الغرب من ميناء مدينة Mariupol المحاصرة، كشف عنه مسؤولون أوكرانيون، أهمهم Hanna Malyar نائب وزير الدفاع الأوكراني، بقوله المنشور في صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الجمعة، إن "الجيش ضرب هدفا ضخما وقادرا على حمل 20 دبابة و45 مدرعة و400 جندي خلال معركة في "بيرديانسك" الساحلية المحتلة" وفق تعبيره.

مادة اعلانية

وسبق لتلفزيون الجيش الروسي أن أشاد بالسفينة في تقرير عرض فيه لقطات لمعدات من "درون" مسيّرة بلا طيار، صورها Murad Gazdiev مراسل التلفزيون الحكومي الروسي، وفي إحداها ظهرت مدرعة يتم تفريغها منها، ووصف مهمتها، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من صحيفة "التايمز" أيضا، بأنها "حدث ملحمي" لأنها أول سفينة حربية روسية كبيرة ترسو في الميناء الذي تستخدمه روسيا كقاعدة لنقل المعدات والاحتياجات إلى قواتها.

وتظهر في الفيديو الذي تم تصويره بعد الهجوم الصاروخي على "أورسك" مباشرة، سفينتا إنزال كبيرتان أخريان تغادران الميناء بسرعة فائقة، بعد تعرضهما لأضرار ناتجة بشكل خاص عن حريق كبير اندلع على سطح السفينة وحجبه عن التصوير دخان أسود كثيف، فيما بدت سفن أخرى مدنية راسية بجوارها عند استهدافها "بهجمة هي إنجاز جديد لقواتنا التي دمرت 5 زوارق أو سفن حربية في شهر من القتال حتى الآن، إلا أن استهداف "أورسك" هو الأكبر" بحسب ما قال حنا ماليار.

أما عن ميناء "بيرديانسك" الذي احتلته القوات الروسية في 27 فبراير الماضي، فالمعروف عنه أنه استراتيجي لها، لأنه يقع بين شبه جزيرة القرم ومدينة "ماريوبول" المحاصرة، على بعد من الاثنين يبلغ 80 كيلومترا تقريبا إلى الشرق، وهو مهم لتزويدها بما تحتاج من مدد لاحتلال "ماريوبول" الذي باء بالفشل حتى الآن.