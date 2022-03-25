مسؤولون أميركيون: معدل فشل بعض صواريخ روسيا بأوكرانيا بلغ 60%

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين لرويترز إن معدل فشل بعض الصواريخ الروسية الموجهة بدقة المستخدمة في الهجوم على أوكرانيا بلغ 60 بالمئة وفقا لتقييم أميركي، فيما قال مسؤول أميركي آخر إن ذخيرة روسيا من القذائف الموجهة بدقة بدأت تنفد في أوكرانيا، وإن روسيا ستخرج من الحرب الأوكرانية أكثر ضعفا وعزلة.

وأكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية الخميس، أن روسيا تستنفد الذخيرة الموجهة بدقة في حربها على أوكرانيا، مضيفا أنه من المرجح بشدة أن تعتمد على ما يطلق عليها قنابل غبية (غير موجهة) ومدفعية.

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وأضاف كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد صراعا شاملا مع حلف شمال الأطلسي.

وقد تساعد معلومات المسؤولين الأميركيين عن معدل فشل بعض الصواريخ الروسية في تفسير عدم تمكن روسيا في تحقيق ما تعتبره الغالبية أهدافا رئيسية منذ بدء غزوها لأوكرانيا قبل شهر، مثل تحييد القوة الجوية الأوكرانية، على الرغم من القوة الواضحة للجيش الروسي مقابل القوات المسلحة الأوكرانية الأصغر بكثير.

ولم يقدم المسؤولون الأميركيون، الذين اشترطوا عدم ذكر هوياتهم لحساسية الأمر، أي أدلة تدعم التقييم، كما لم يفصحوا عن سبب ارتفاع معدل فشل الصواريخ الروسية.

ولم يعقب الكرملين ولا وزارة الدفاع الروسية على هذه المعلومات.

وقد يشمل معدل فشل مرتفع على هذا النحو كل شيء من فشل الإطلاق إلى عدم انفجار الصاروخ عند الاصطدام بالهدف.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين هذا الأسبوع إن الوزارة تدرس إطلاق روسيا أكثر من 1100 صاروخ من كافة الأنواع منذ بدء عمليتها العسكرية على أوكرانيا. ولم يذكر المسؤولون الأميركيون عدد الصواريخ التي قصفت أهدافها وعدد تلك التي فشلت.

وذكر المسؤولون الثلاثة نقلا عن مخابرات أميركية أن تقديرات الولايات المتحدة تظهر أن معدل فشل روسيا اختلف من يوم لآخر وفقا

لنوع الصواريخ المستخدمة، وقد يتجاوز في بعض الأحيان 50 بالمئة. وذكر اثنان منهم أن المعدل بلغ 60 بالمئة.

وقال أحد المسؤولين إن المخابرات كشفت أن صواريخ كروز الروسية التي تطلق من الجو سجلت معدل فشل في إصابة الأهداف بين 20 و60 بالمئة على حسب اليوم.

وذكر خبيران أجرت رويترز معهما مقابلة أن أي معدل فشل يبلغ 20 بالمئة أو أعلى يعتبر مرتفعا.

والهجمات الصاروخية إحدى سمات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، إذ أعلنت موسكو أنها تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية تشمل مخازن أسلحة.