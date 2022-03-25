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"سباق استراتيجي متزايد" في القطب الشمالي.. والناتو يحذّر

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NATO Secretary General Jens Stoltenberg addresses the troops as part of a military exercise called Cold Response 2022, gathering around 30,000 troops from NATO member countries plus Finland and Sweden, amid Russia's invasion of Ukraine, at a base in Bardufoss in the Arctic Circle, Norway, March 25, 2022. REUTERS/Yves Herman
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يتفقد المناورات في النرويج
روسيا و بوتين

"سباق استراتيجي متزايد" في القطب الشمالي.. والناتو يحذّر

الأمين العام لحلف الناتو: لا يمكننا تحمّل فراغ أمني في القطب الشمالي فذلك قد يغذّي طموحات روسيا

أوسلو – فرانس برس

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم جمعة، أن "الناتو" لا يستطيع السماح بحصول فراغ أمني في القطب الشمالي حيث يرى الحلف "سباقاً استراتيجياً متزايداً".

وقال ستولتنبرغ: "لا يمكننا تحمّل فراغ أمني في القطب الشمالي. فذلك قد يغذّي الطموحات الروسية ويكشف الناتو ويؤدي إلى سوء التقدير وسوء الفهم".

تدريبات لقوات الناتو في قاعدة باردوفوس
تدريبات لقوات الناتو في قاعدة باردوفوس

وأضاف: "نرى أيضاً اهتماماً صينياً متزايداً في المنطقة. وصنّفت الصين نفسها بأنها دولة قريبة من القطب الشمالي، وتسعى إلى بناء حضور لها هنا".

وجاء كلام ستولتنبرغ خلال زيارته قاعدة باردوفوس في شمال النرويج حيث يقوم حلف شمال الأطلسي بتدريبات عسكرية واسعة النطاق باسم "الردّ البارد".

ولفت إلى أن موسكو عززت وجودها العسكري في القطب الشمالي في السنوات الأخيرة عبر تحديث قواعدها الحالية وبناء قواعد جديدة في إشارة واضحة إلى أنها تنوي أن تكون لاعباً مهيمناً في المنطقة المعنيّة.

وشبه جزيرة كولا الروسية المتاخمة للقطب الشمالي النرويجي هي موطن للأسطول الشمالي في الجيش الروسي، مع تركيزه الهائل للأسلحة النووية والعديد من المنشآت العسكرية.

منشآت نفطية في شبه جزيرة كولا الروسية
منشآت نفطية في شبه جزيرة كولا الروسية

وتابع ستولتنبرغ، الذي تمّ تمديد ولايته لعام إضافي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أي عند الخاصرة الشرقية للحلف: "لكلّ هذه الأسباب، يُعدّ القطب الشمالي منطقة ذات أهمية بالغة لجميع أعضاء الناتو. لذلك عزز حلف شمال الأطلسي وجوده العسكري في الشمال".

وتهدف تدريبات "الرد البارد" Cold Response إلى اختبار قدرات النرويج على استقبال تعزيزات حليفة في حال التعرض لعدوان خارجي، عملاً بالبند الخامس من ميثاق الحلف الذي ينص على الدفاع المشترك في حال تعرض إحدى الدول الحليفة لهجوم.

وأضاف ستولتنبرغ: "إن الرد البارد هو تدريب مهم، في ضوء الهجوم الروسي الذي لا معنى له على أوكرانيا".

قوات أميركية تشارك في المناورات في النرويج
قوات أميركية تشارك في المناورات في النرويج
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وقال أيضاً: "نأسف طبعاً لرفض روسيا مراقبة تلك التدريبات، لكننا نأسف أكثر لأن روسيا لا تدعونا أبداً للمشاركة في المراقبة والتفتيش الإلزامي لمناوراتها".

وتابع: "عليكم أن تتذكروا أن الحرب التي يقودها الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ضد أوكرانيا كانت مقنّعة على أساس أنها تدريبات.. ثمّ فجأةً تحولت التدريبات إلى حرب شاملة".

يذكر أنه بالإضافة إلى أهميتها الاستراتيجية الكبيرة، تحتوي المنطقة القطبية الشمالية الهشة بيئياً على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز والمعادن.

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