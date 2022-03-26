الخارجية الفرنسية: هجمات الحوثيين تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجمات التي شنها الحوثيون الجمعة ضد الأراضي السعودية، معتبرة أن هجمات الحوثيين تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة.

وقالت الخارجية الفرنسية: ‏"ندين بأقصى الحزم الهجمات التي شنها الحوثيون اليوم ضد الأراضي السعودية بما في ذلك المواقع المدنية، هذه الهجمات التي تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة يجب أن تتوقف فوراً".

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وأردفت "إنها مؤشر على خطورة التهديد الذي تمثله المسيرات والصواريخ ضد أمن كل المنطقة، ويجب تعزيز الحوار بشأن الأمن الإقليمي".

وأكدت الخارجية الفرنسية، أن باريس تبقى جاهزة لدعم محادثات تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية في اليمن وإعادة ‏إطلاق محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، داعية الحوثيين إلى الالتزام بطريقة بناءة في هذا الاتجاه.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قد صرح في وقت سابق، أن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة "المختارة" في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم ذاته، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.

وقد أعرب المصدر عن إدانة السعودية الشديدة لهذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكد المصدر ما سبق أن أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.