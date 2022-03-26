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برلماني روسي يقترح اجتثاث "النازية" من 6 دول مجاورة

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روسيا أوكرانيا حرب
تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

برلماني روسي يقترح اجتثاث "النازية" من 6 دول مجاورة

مجلس الأمن الروسي: المفاوضات هي الطريق الأفضل لحل أزمة أوكرانيا.. والعقوبات حرب بدون قواعد

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اقترح نائب في مجلس الدوما الروسي اجتثاث "النازية" من 6 دول مجاورة لروسيا، محدداً بالقول إن الدول هي كازاخستان ومولدوفا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

يأتي ذلك فيما أكد مجلس الأمن الروسي أن المفاوضات هي الطريق الأفضل لحل أزمة أوكرانيا، واصفاً العقوبات بأنها "حرب بدون قواعد".

ووصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بالأسوأ مما كانت عليه خلال الحرب الباردة.

وأضاف ميدفيديف أن الغرب يسعى لشن حرب اقتصادية ضد روسيا بدون قواعد.

كما وصف الاتهامات الغربية للقادة الروس بأنهم يعملون على إغراق البلاد بأنها افتراءات لا تستند إلى شيء.

ديمتري ميدفيديف
ديمتري ميدفيديف

وكان مجلس الأمن القومي الروسي قال، الجمعة، إنه من الخطأ التوقع أن تؤثر العقوبات الغربية على الحكومة الروسية. ووصف ميدفيديف محاولات الغرب للتأثير على موسكو عبر العقوبات بأنها "حماقة".

ميدفيديف قال إن الغرب يحاول تأليب الشعب ضد السلطات لكن الضغوط توحد الروس.

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وقال ميدفيديف "دعونا نسأل أنفسنا: هل يمكن لأي من كبار رجال الأعمال هؤلاء أن يكون له حتى أصغر قدر من التأثير على موقف قيادة البلاد؟... أقول لكم بصراحة: لا، مستحيل".

وقال ميدفيديف إن استطلاعات الرأي أظهرت أن ثلاثة أرباع الروس أيدوا قرار الكرملين بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا بل دعموا الرئيس فلاديمير بوتين. وانتقد ميدفيديف الروس الذين اعترضوا على الغزو وهم يعيشون خارج البلاد.

وقال "يمكنك أن تكون غير راضٍ عن بعض قرارات السلطات وتنتقد السلطات.. هذا أمر طبيعي. لكن لا يمكنك أن تتخذ موقفا ضد الدولة في مثل هذا الوضع الصعب لأن هذه خيانة".

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