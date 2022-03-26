زيلينسكي: الدمار في ماريوبول يشبه ما حدث في سوريا

شبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدمار في ماريوبول بما حدث في سوريا، مشيرا إلى أن روسيا لم تعاقب بعدما استولت على القرم.

وقال الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، في كلمته بمنتدى الدوحة، إن القوات الروسية لا تسمح بدخول المساعدات لمدينة ماريوبول، مشيرا إلى أن موسكو لم تلتزم بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها لنا.

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وأضاف زيلينسكي أنه يجب إصلاح المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا تتفاخر بأنها قادرة على تدميرنا بأسلحة دمار شامل.

المساعدة الإنسانية

وطلب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، المساعدة الإنسانية من رؤساء بلديات المدن في مختلف أنحاء العالم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي الوقت نفسه، ناشد الشركاء الدوليين أمس (الجمعة) بدعم إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.

وقال: "أتوجه بهذا الطلب ليس فقط إلى الحكومات الصديقة لنا ولكن أيضاً إلى رؤساء بلديات المدن الأوروبية وغيرها من المدن في مختلف أنحاء العالم".

وتابع: "في الوقت الحالي، روسيا تدمر مدننا وبلداتنا كما فعل النازيون قبل 80 عاما".

وأضاف: "نناشدكم: جددوا تقليد توأمة المدن.. ادعموا المدن الأوكرانية بمساعدات إنسانية ووسائل إعادة البناء".

وفي منتصف مارس، قدر شميهال الأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها أوكرانيا بسبب الحرب بنحو 515 مليار يورو (566 مليار دولار). وأظهرت بيانات رسمية من أوكرانيا أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فقط تقدر بنحو 108 مليارات يورو. ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

نبذ العنف وترويع المدنيين

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، على موقف بلاده من نبذ العنف وترويع المدنيين وما وصفه بالاعتداء على سيادة الدول، معبرا عن تضامنها مع الملايين من ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وقال الشيخ تميم في كلمة لدى افتتاح منتدى الدوحة، إن الحرب الأوكرانية، التي وصفها بأنها "غير عادلة"، تكشف أن المعادلات التي استقر عليها المجتمع الدولي آخذة في التغير.

وأضاف "علينا أن نقف وقفة جادة... نحن من جهتنا اخترنا طريق الحوار العقلاني، واخترنا طريق الوساطة لحل النزاعات بالطرق السلمية".

وأشار الأمير إلى أن عالم اليوم وصل إلى مرحلة مفصلية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب مراجعات جذرية قبل أن يصل العالم إلى حالة من "فقدان التوازن"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.