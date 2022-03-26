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قائد روسي "دُهس عمداً" على يد جنوده.. بسبب الخسائر بأوكرانيا

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Armoured vehicles of pro-Russian troops drive along a road in the course of Ukraine-Russia conflict near Dokuchaievsk in the Donetsk region, Ukraine March 25, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
قوات موالية لروسيا في دونيتسك في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

قائد روسي "دُهس عمداً" على يد جنوده.. بسبب الخسائر بأوكرانيا

مسؤول غربي يؤكد أن قائد لواء البندقية الآلية السابع والثلاثين في روسيا قُتل عمداً على يد قواته "نتيجة لحجم الخسائر التي تكبدها اللواء" في أوكرانيا

لندن – فرانس برس

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أعلن مسؤول غربي، أمس الجمعة، أسماء 7 جنرالات روس قال إنهم قُتِلوا حتى الآن، وآخر تم عزله خلال الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤول إن اللفتنانت جنرال ياكوف ريزانستيف هو آخر مَن لقي حتفه، وقد كان قائداً لجيش السلاح المشترك التاسع والأربعين في المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية.

في غضون ذلك، أُعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع إقالة الجنرال فلايسلاف يرشوف من جيش السلاح المشترك السادس.

الجنرال فلايسلاف يرشوف Vlaislav Yershov المقال من منصبه
الجنرال فلايسلاف يرشوف Vlaislav Yershov المقال من منصبه

وأفادت تقارير بأن إقالته المفاجئة سببها الخسائر الفادحة والإخفاقات الاستراتيجية التي شوهدت خلال العملية العسكرية للجيش الروسي في أوكرانيا.

ومن بين القتلى الجنرال ماغوميد توشايف من القوات الخاصة الشيشانية التي أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

الجنرال ماغوميد توشايف Magomed Tushaev الذي قتل في أوكرانيا
  • الجنرال ماغوميد توشايف Magomed Tushaev الذي قتل في أوكرانيا
  • الجنرال ماغوميد توشايف Magomed Tushaev مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
2 صور
الجنرال ماغوميد توشايف Magomed Tushaev الذي قتل في أوكرانيا
الجنرال ماغوميد توشايف Magomed Tushaev الذي قتل في أوكرانيا
الجنرال ماغوميد توشايف Magomed Tushaev مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
الجنرال ماغوميد توشايف Magomed Tushaev مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

وصُدم مسؤولون عسكريون غربيون من ارتفاع عدد الجنود وضباط الصف وكبار الضباط الروس الذين قُتلوا في الحرب الجارية منذ نحو شهر.

وعُزي ارتفاع عدد القتلى جزئياً إلى مشكلات في الاتصالات واللوجستيات دفعت كبار الضباط إلى استخدام قنوات تواصل غير مشفرة كشفتهم للقوات الأوكرانية.

الجنرال Yakov Rezanstev الذي قتل في أوكرانيا
الجنرال Yakov Rezanstev الذي قتل في أوكرانيا

وأعلن الكرملين، الجمعة، أن ما يزيد عن 1300 عسكري روسي لقوا حتفهم في الحرب، لكن هناك تقديرات موثوقة في العواصم الغربية تصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف هذا العدد.

ويعتقد مسؤولون أن حوالي 20 من الكتائب التكتيكية المنشورة في أوكرانيا، والتي يراوح عددها بين 115 و120، "لم تعد فعّالة قتالياً" بسبب الخسائر التي تكبدتها.

وأضاف المسؤول الغربي أنه "عندما يصير نحو سدس قواتك غير فعّال قتالياً بعد شهر من المعارك، فإن ذلك لافت للنظر".

نقل الكولونيل Yuri Medvedev للعلاج بعد دهسه
  • نقل الكولونيل Yuri Medvedev للعلاج بعد دهسه
  • نقل الكولونيل Yuri Medvedev للعلاج بعد دهسه
  • نقل الكولونيل Yuri Medvedev للعلاج بعد دهسه
3 صور
نقل الكولونيل Yuri Medvedev للعلاج بعد دهسه
نقل الكولونيل Yuri Medvedev للعلاج بعد دهسه
نقل الكولونيل Yuri Medvedev للعلاج بعد دهسه
نقل الكولونيل Yuri Medvedev للعلاج بعد دهسه
نقل الكولونيل Yuri Medvedev للعلاج بعد دهسه
نقل الكولونيل Yuri Medvedev للعلاج بعد دهسه
رسمان مسيئان لأوروبا نشرتهما سفارة روسيا يغضبان فرنسا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا رسمان مسيئان لأوروبا نشرتهما سفارة روسيا يغضبان فرنسا

كما زعم المسؤول الغربي أن قائد لواء البندقية الآلية السابع والثلاثين في روسيا قُتل على يد قواته "نتيجة لحجم الخسائر التي تكبدها اللواء".

وتابع المسؤول: "نعتقد أنه قُتل عمداً على يد قواته"، مشيراً إلى أنه "دُهس".

واعتبر أن هذه علامة أخرى على "التحديات المعنوية التي تواجهها القوات الروسية".

وختم المسؤول الغربي قائلاً إن القوات الروسية "وجدت نفسها في وكر دبابير وهي تعاني بشدة".

الجنرال Andrey Kolesnikov الذي قتل في أوكرانيا
  • الجنرال Andrey Kolesnikov الذي قتل في أوكرانيا
  • الجنرال Andrei Sukhovetsky الذي قتل في أوكرانيا
  • الجنرال Vitaly Gerasimo الذي قتل في أوكرانيا
  • الجنرال Oleg Mityaev الذي قتل في أوكرانيا
4 صور
الجنرال Andrey Kolesnikov الذي قتل في أوكرانيا
الجنرال Andrey Kolesnikov الذي قتل في أوكرانيا
الجنرال Andrei Sukhovetsky الذي قتل في أوكرانيا
الجنرال Andrei Sukhovetsky الذي قتل في أوكرانيا
الجنرال Vitaly Gerasimo الذي قتل في أوكرانيا
الجنرال Vitaly Gerasimo الذي قتل في أوكرانيا
الجنرال Oleg Mityaev الذي قتل في أوكرانيا
الجنرال Oleg Mityaev الذي قتل في أوكرانيا
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