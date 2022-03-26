مسؤولون: طالبان منعت نساء من السفرجوا.. لأنهن بدون محرم

قال مسؤولان في شركة الطيران الأفغانية، اليوم السبت، إن حكام طالبان الأفغانية رفضوا السماح لعشرات النساء بالصعود إلى عدة رحلات جوية، بعضهن إلى الخارج، لأنهن كن يسافرن بدون ولي أمر من الذكور (محرم).

وقال المسؤولان إن عشرات النساء اللاتي وصلن إلى مطار كابل الدولي الجمعة للصعود على متن رحلات داخلية ودولية قيل لهن إنهن لا يستطعن القيام بذلك دون محرم.

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وبحسب أحد المسؤولين، فقد كان بعض النساء مزدوجات الجنسية عائدات إلى منازلهن في الخارج، وبعضهن من كندا.



قال المسؤولان إنه تم منع النساء من القيام برحلات إلى إسلام آباد ودبي وتركيا على متن شركتي (كام إير)، وشركة (أريانا إيرلاين) المملوكة للدولة.

أفاد أحد المسؤولين بأن الأمر جاء من قيادة طالبان.

لكن بحلول اليوم السبت، سُمح لبعض النساء بالصعود على متن طائرة تابعة لشركة أريانا، متجهة إلى ولاية هرات الغربية، حسبما أفاد المسؤول. مع ذلك، بحلول الوقت الذي تم فيه منح الإذن، فاتتهم الرحلات، على حد قوله.

والتقى رئيس المطار وقائد الشرطة، وكلاهما من حركة طالبان، السبت مسؤولي شركات الطيران.

قال المسؤول: "إنهما يحاولان حلها (الأزمة)".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت طالبان ستستثني السفر الجوي من أمر صدر قبل أشهر يطالب النساء اللواتي يسافرن لأكثر من 72 كيلومتراً بضرورة وجود محرم.

يأتي هذا الاعتداء الأخير على حقوق المرأة في أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان بعد أيام فقط من نقض الحكومة وعدها بالسماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة بعد الصف السادس.