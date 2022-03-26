مقتل الـ132 شخصاً الذين كانوا على متن الطائرة الصينية المحطمة

قُتل الـ132 شخصا الذين كانوا على متن طائرة الركاب التابعة لشركة طيران شرق الصين التي تحطمت يوم الاثنين في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، حسب ما ذكرت مصادر رسمية مساء اليوم (السبت).

وتحطمت الطائرة شرق الصين وعلى متنها 132 شخصاً، الاثنين، في جنوب غربي الصين، على ما نقل التلفزيون العام في الصين.

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وقالت إدارة الإطفاء بالمنطقة إن فرقة إطفاء ووتشو أرسلت 117 من رجال الإطفاء، و23 عربة إطفاء إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أنه تم إرسال 538 رجل إطفاء آخرين من أجزاء أخرى من قوانغشي للانضمام إلى جهود الإنقاذ.

وأرسلت مقاطعة قوانغدونغ المجاورة 505 من رجال الإطفاء، و97 عربة إطفاء للمساعدة في عملية الإنقاذ، ووصلت الدفعة الأولى إلى موقع الحادث.

وأرسلت لجنة الصحة في قوانغشي 12 خبيرا طبيا إلى موقع الحادث، بينما وصل إلى الموقع أكثر من 80 فرداً من الكوادر الطبية، و36 سيارة إسعاف، أرسلتهم سلطات الصحة في مدينة ووتشو.

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" أن الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما تسبب بحريق جبلي، مشيرة إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.