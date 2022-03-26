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بعد استيائه من كاريكاتير.. موسكو تذكر ماكرون بـ"شارلي إبدو"

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فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون في موسكو (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

بعد استيائه من كاريكاتير.. موسكو تذكر ماكرون بـ"شارلي إبدو"

يظهر الرسم جسماً مريضاً راقداً على طاولة عمليات جراحية كتب عليها "أوروبا"

دبي - العربية.نت

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علقت الخارجية الروسية على إبداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استياءه إزاء رسم كاريكاتيري نشرته سفارة موسكو في باريس، يسخر من العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أحد الرسمين اللذين نشرتهما السفارة الروسية
أحد الرسمين اللذين نشرتهما السفارة الروسية

وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قناتها الرسمية في "تليغرام"، على كلام ماكرون بالقول؟ "حقا؟ أليس رؤساء ووزارة خارجية فرنسا هم الذين كانوا يعلّموننا بأن أي رسوم كاريكاتيرية أمر طبيعي، حتى تلك الفظيعة التي نشرتها "شارلي إبدو"؟ قررنا اتباع نصيحتهم واستخدام الهجاء الذي يعتبرونه دليلا على حرية التعبير، والآن لا يعجبهم شيء".

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ويظهر الرسم الذي نشرته السفارة الروسية على حسابها في "تويتر" جسما مريضا راقدا على طاولة عمليات جراحية كتب عليها "أوروبا"، وفوقها طبيبان يرتديان قبعتين تحملان علمي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واسماهما "إمبراطورية الأكاذيب" و"الرايخ الأوروبي"، وهما يعطيان المريض حقنا خبيثة كتب عليها "كراهية روسيا" و"العقوبات" و"النازية الجديدة" و"كوفيد-19" و"الناتو" و"ثقافة الإلغاء".

وانتقد ماكرون، أثناء مؤتمر صحافي عقده عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، نشر السفارة الروسية هذا الرسم، مشددا على أن هذه الخطوة غير مقبولة.

ولفت إلى أن الخارجية الفرنسية أبلغت السفير الروسي باستياء باريس إزاء هذا الرسم الكاريكاتيري، مضيفا: "تم إصلاح هذا الخطأ وآمل ألا يتكرر".

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