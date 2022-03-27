إسرائيل تستضيف قمة سداسية في النقب

تنطلق اليوم الأحد ولمدة يومين قمة تجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر، تلبية لدعوة وجهها وزير الخارجية يائير لابيد لنظرائه إلى لقاء في إسرائيل.
وسيشارك في القمة التي عرفت باسم قمة النقب لانعقادها في النقب بجنوب إسرائيل، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بوصول وزيري خارجية البحرين والإمارات للمشاركة في القمة.
يأتي لقاء وزراء الخارجية العرب في إسرائيل، في أعقاب لقاء ثلاثي في شرم الشيخ، يوم الثلاثاء الماضي، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وجرى خلال اللقاء في شرم الشيخ، بحث عدد من القضايا، في مقدمتها إيران والتقارير حول عزم الولايات المتحدة إخراج الحرس الثوري من قائمتها للمنظمات الإرهابية، واحتمال التوصل في المحادثات النووية في فيينا إلى اتفاق نووي جديد.
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