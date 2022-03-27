إطلاق نار شمال تل أبيب.. مقتل إسرائيليين ومنفذي العملية

قتل إسرائيليين وأصيب آخرون الأحد في هجوم بإطلاق نار وقع في مدينة الخضيرة شمال إسرائيل، على ما أفادت خدمة الإسعاف.

وبحسب مسعفين والشرطة الإسرائيلية قتل الإسرائيليان برصاص فلسطينيين إثنين في الخضيرة قبل أن يتم "تحييدهما" من قبل قوات الشرطة. وقتل المهاجمان على يد عناصر الشرطة.

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وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح وفقا لبيان الشرطة الإسرائيلية، فيما أكدت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى وتقديم العلاج لإثنين آخرين في مكان الهجوم، بحسب "فرانس برس.

كما أعلن عمدة مدينة الخضيرة شمال تل أبيب زفي غندلمان اليوم الأحد، مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار، وفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست.

من عرب إسرائيل

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مدينة الخضيرة التي تقع على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الشمال من تل أبيب.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الشرطة تشتبه في أن يكون منفذا العملية من عرب إسرائيل.

ونقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية القول إن هناك شكوكا بأنهم من منطقة وادي عارة.

إلى ذلك، حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من تصاعد الهجمات قبل شهر رمضان مطلع أبريل نيسان وهي فترة شهدت اضطرابات من قبل.