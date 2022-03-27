الأمم المتحدة تكشف.. مقتل 1119 مدنياً في أوكرانيا حتى الآن

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأحد، أن 1119 مدنياً لقوا حتفهم حتى الآن، وأصيب 1790 منذ أن بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان شمل الفترة ما بين بدء الحرب في 24 فبراير الفائت ومنتصف ليل 26 مارس، إنه كان من بين القتلى نحو 15 فتاة و32 صبياً، بالإضافة إلى 52 طفلاً.

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كما أضافت أنه من المتوقع أن تكون الأرقام الحقيقية للضحايا أعلى بكثير نتيجة لعدم وصول التقارير من بعض المناطق التي يدور فيها قتال، في حين أنه ما زال من الضروري التأكد من تقارير كثيرة.

ضحايا أسلحة متفجرة

كذلك لفتت إلى أن معظم المدنيين الذين تم تسجيلهم كانوا ضحايا أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الفوهات والهجمات الصاروخية والجوية.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.